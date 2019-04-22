«Вам достаточно»: Валерий Касплер не смог отсудить у мэрии Барнаула миллионы за перевозку пенсионеров

Арбитражный суд отказался удовлетворить иск компании «БарнаулПассажирТранс», которая требовала от администрации Барнаула 18 млн рублей компенсации убытков за перевозку пенсионеров. Суд решил, что компания депутата гордумы Валерия Касплера уже получила из бюджета достаточно преференций. Объясняем, почему это важное решение для отрасли и пассажиров.

Что именно требовал перевозчик?

Компания «БарнаулПассажирТранс» пыталась взыскать выпадающие доходы за перевозку пенсионеров в 2017 году по двадцати маршрутам, большинство из которых пригородные. По данным оператора системы электронных проездных, за тот год фирма перевезла чуть больше миллиона человек, рассчитавшихся пенсионной картой. За это «БарнаулПассажирТранс» получил 10, 2 млн рублей.

Если бы все эти пассажиры не покупали льготный проездной за 430 рублей (такую цену установила администрация города), а платили полную стоимость (20−70 рублей за билет), по предприятие получило бы 28,2 млн рублей. Разницу — 18 млн — объявили выпадающим доходом и потребовали компенсировать. В ходе тяжбы сумму иска перевозчик снизил до 14,5 млн рублей, следует из материалов сайта арбитражного суда.

Почему суд встал на сторону мэрии?

В администрации считают, что выпадающие доходы «БарнаулПассажирТранса» полностью возмещены. Так, в 2017 году компания получила из бюджета 54,4 млн рублей в качестве субсидии за работу на пригородных социально важных маршрутах.

Также перевозчик в течение 2017 года получал от мэрии преференции. Они заключались в сниженной ставке аренды территории автобазы, которую у города арендует перевозчик. На этом компания сэкономила 14 млн рублей.

Из текста решения суда:

Таким образом, расходы на перевозку пассажиров-пенсионеров возмещены перевозчику в соответствии с муниципальными правовыми актами, которые им не оспорены.

Суд подтвердил, что мэрия была вправе установить постановлением сниженную цену проездного билета для пенсионеров. Перевозчик называет это льготой, которую нужно компенсировать, но суд установил, что это постановление «не свидетельствует о предоставлении льгот по оплате проезда на городском общественном транспорте указанной категории граждан, а определяет стоимость проездного билета и условия его использования».

На базе «БарнаулПассажирТранса». altapress.ru

Также суд указал на то, что «БарнаулПассажирТранс» знал об условиях работы и в течение года возил по ним пассажиров, а, значит, взял на себя эти предпринимательские риски.

Что это значит для отрасли и пассажиров?

«БарнаулПассажирТранс» находится в предбанкротном состоянии. Иск к мэрии был одним из способов улучшить финансовое положение фирмы.

В Барнауле никогда не компенсировали перевозчикам затраты на провоз пенсионеров, хотя за работу с краевыми и федеральными льготниками они получают возмещения. В компании считают это несправедливым: если пенсионный проездной стоит 430 рублей, а себестоимость перевозки — более тысячи рублей, то с каждого пенсионера транспортники не получают 600 рублей. В «БарнаулПассажирТранс» рассчитывали создать прецедент, которым смогут воспользоваться другие компании, рассказывал altapress.ru исполнительный директор «Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула» Николай Долженко.

Знакомый с ситуацией источник altapress.ru отмечает: у других перевозчиков нет таких преференций, как у «БарнаулПассажирТранса», хотя они возят не меньше пенсионеров. Если решение суда создаст прецедент и иски других транспортных компаний также будут отклонять, то отрасль продолжит деградировать, потому что перевозчикам не на что обновлять автопарк.

При условии, что другим перевозчикам удастся убедить суд, что компенсации за пенсионеров мэрия платить должна, транспортники смогут купить новые машины, но на бюджет Барнаула ляжет дополнительная нагрузка в несколько сот миллионов рублей. Если этих денег не найдут, чиновникам, возможно, придется поднять стоимость пенсионного проездного или вовсе отказаться от этой льготы.