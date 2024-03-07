Достойный наследник: Bugatti Chiron продают в Сибири за 372 млн рублей

Bugatti Chiron 2020 года выпуска продают в Красноярске за 372 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Появление очередного чуда от компании «Bugatti» – преемника легендарной модели «Veyron» – стало главной сенсацией всего 2016 года. На мартовском автосалоне в Женеве мировую премьеру отпраздновал могучий гиперкар «Chiron», названный в честь автогонщика Луи-Александра Широна, а после он успел объездить с официальными визитами всю Европу, слетал в США и посетил Китай, Сингапур и Японию. Автомобиль, претендующий на звание самого быстрого покорителя дорог общего пользования в мире, сохранил определяющие черты и элементы двигателя своего предшественника, но во всем остальном стал совершенно новым.

Даже при беглом взгляде автомобиль соблазняет своим внешним видом, в котором преобладают более строгие и агрессивные линии, нежели то было у прежней модели.

Квартет светодиодных фар, огибающих «подкову» радиаторной решетки, залихватские дуги на боковинах, определяющие стремительный профиль и выполняющие роль воздухозаборника, мускулистые «бедра» и огромные диски колес – гиперкар не просто обладает совершенной аэродинамикой, но и выглядит по-настоящему красиво и впечатляюще.

Bugatti Chiron продают в Сибири за 372 млн рублей. "Авито"

Завершает образ широченная задняя часть, которую украшают сплошная полоса светодиодных фонарей, эффектные выхлопные патрубки и развитый диффузор.

Материалы отделки внутри автомобиля – только натуральные и самые дорогие: высококлассная кожа, алькантара, полированный алюминий и углеродное волокно с уникальным покрытием, которое снижает отраженный шум. Салон у гиперкара двухместный: водитель и пассажир попадают в объятья плотных ковшеобразных кресел с углепластиковой основой и механическими настройками.

У Bugatti Chiron бензиновый двигатель на восемь литров, роботизированная коробка перед и полторы тысячи лошадиных сил.

Ранее стало известно, что за Toyota продают в Сибири за три трлн рублей.

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