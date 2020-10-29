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Автоновости

«Дром» оценил адекватность алтайских водителей

Уровень вождения автомобилистов в Алтайском крае оставляет желать лучшего, считает большинство участников опроса на сайте «Дром».

Бетонный столб сбили в Бийске.
Бетонный столб сбили в Бийске.
vk.com/incident_22

Авторы опроса попросили пользователей оценить адекватность водителей своего региона. Всего в голосовании приняло участие более 14 тыс. человек.

45% участников из Алтайского края проголосовало за вариант «тройка, ситуация оставляет желать лучшего», 32% считают, что «четверка, неплохо, хотя есть куда расти», 13% поставили «двойку», 4% оценили вождение на «кол» и 7% поставили автомобилистам «пятерку» .

Больше всего «отличников» ездит в Тюменской области — 10%, это в два раза чаще чем в среднем по стране.

Вариант «Кол! Ад кромешный» наиболее популярен в республике Саха и Воронежской области — по 13% в каждом регионе.

Ранее алтайские автовладельцы рассказали, где паркуют машины.

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