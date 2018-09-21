ДТП с конем. На Алтае мотоциклист и его подружка пострадали от лежащего животного

В Республике Алтай из-за лежащего на дороге коня получили травмы 22-летний мотоциклист и его 20-летняя пассажир. Авария произошла в девятом часу вечера 20 сентября в Элекмонаре.

В Чемальском районе мотоциклист и пассажир пострадали из-за лежащего на дороге коня. 20 сентября 2018 года.

Мотоцикл Racer ехал со стороны Чемала в сторону Горно-Алтайска. Водитель не заметил лежащего на проезжей части скакуна и наехал на животное. Мотоцикл перевернулся, а ехавшие на нем парень и девушка получили различные повреждения.

На попутке обоих доставили в Чемальскую районную больницу, где получили необходимую медицинскую помощь и отпущены домой.

Во время аварии водитель и пассажир мотоцикла ехали в незастегнутых шлемах. Мотоциклист был трезв, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

В результате ДТП в Чемальскую районную больницу, с травмами различной степени тяжести попутным транспортом были доставлены, водитель спортбайка и 20-летняя пассажирка, жительница республиканской столицы. Не госпитализированы. В момент аварии они находились в застегнутых мотошлемах. Водитель мотоцикла трезв.

В отношении неустановленного владельца животного вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье о нарушении правил использования полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги. Максимальное наказание, которое грозит нарушителю (если его найдут) — штраф до 1500 рублей.