На Камчатке депутат заксобрания прискакал на работу на коне

"Сегодня верхом на Ракете я прискакал на заседание к зданию краевого правительства (региональный парламент находится в этом здании ). На путь ушло около одного часа. По дороге автомобилисты махали мне руками, кричали "Ура", сигналили в знак поддержки", — сообщил Пучковский агентству.

Так как коновязь ему возле здания краевого правительства не оборудовали (обращения по этому поводу он направлял ранее краевой власти и УГИБДД), он попытался привязать Ракету возле главного входа в здание под вывесками правительства и заксобрания. Но охрана потребовала убрать коня.

Депутат прискакал не один — его еще на двух лошадях сопровождали две девочки-подростка, которые помогают законодателю ухаживать за лошадьми его приусадебного хозяйства.

Пучковский передал своим спутницам Ракету, они доставили коня в поселок Заозерное (пригород Петропавловска-Камчатского, где проживает Пучковский в частном доме), а сам народный избранник с заседания вернулся домой на рейсовом автобусе.

Депутат также рассказал, что ему вручили повестку с требованием явиться в полицию для дачи объяснений и составления протокола об административном нарушении. Собеседник агентства сообщил, что не знает, какое нарушение он совершил, добавив, что в повестке указано, что он должен явиться в полицию 26 июня 2017 года. "То есть я должен вернуться в прошлое", — пошутил он.

Пучковский не планирует пока полностью сменить автомобиль на коня, отметив, что "цены на дизтопливо на АЗС Камчатки приближаются к 70 рублям за 1 литр".

"С повышением НДС это будут космические цены, и Камчатка будет на грани выживания, особенно пенсионеры", — считает депутат. По его словам, вопрос роста цен на топливо и продукты питания он предложил обсудить на заседании заксобрания, но коллеги-депутаты его не поддержали.

"Заправка" коня и автомобиля

По словам Пучковского, годовая "заправка" коня стоит дешевле, чем "железного коня" на АЗС: в год "Ракете" требуется 3 тонны сена и полтонны комбикормов на сумму около 30 тысяч рублей. Цены на самый ходовой бензин в Петропавловске-Камчатском Аи-92, по данным депутата, перевалили за 50 рублей за 1 литр.

Ранее Пучковский сообщал, что он — обычный пенсионер, зарплату в Заксобрании не получает и живет на пенсию и за счет собственного подсобного хозяйства. По обнародованной декларации доход депутата в 2017 году составил 276 тысяч рублей.