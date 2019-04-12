О конфликте с конкурентом

— Максим Юрьевич , первые недели для «Транс Лайна» выдались боевыми: в автобусы летели камни , водителям угрожали , проверяющие — штрафовали. Давление на вас продолжается?

— Шум успокоился, проверять стали реже. Мы устранили мелкие недочеты, на которые нам указали. Там ничего серьезного, только с тахографами вышло интересно. От нас их требуют, потому что наш маршрут № 33 выходит за территорию города. Комитету предстоит урегулировать этот вопрос.

— Почему к вам с первых дней было такое внимание транснадзора?

— Они же тоже читают прессу, знают о шумихе, потому стараются действовать на опережение. Стандартная ситуация, я считаю. Больше давления было в информационном пространстве. На нас в те дни вылилось много неправды.

Максим Зейберт. Анна Зайкова , altapress.ru.

— По поводу претензий в ваш адрес. Одна из них в том , что вам не хватает водителей. Это правда?

— На сегодня штат укомплектован на 90%. И если поначалу у власти к нам действительно были вопросы по регулярности выходов на линию, то теперь их нет. Это вообще неплохой показатель, потому что в Барнауле в принципе проблема с кадрами.

Кстати, недавно я удивился — к нам устроился водитель 1995 года рождения. Это необычно, потому что молодые в эту сферу вообще не идут. Если в советское время быть водителем автобуса было престижно, то сейчас есть стереотип, что это удел бывших уголовников, наркоманов и алкоголиков. Это не так. 70−80% водителей достойные люди.

— Другой тезис ваших оппонентов , компании «АГАС-Транс»: вы в заявке на конкурс указали автобусы , которых не было в Барнауле.

— Когда комиссия проверяла автобусы, представителей «АГАСа» было больше, чем людей из комитета. Все машины были. То, что до этого они работали на других территориях, мы не скрываем.

«Транс Лайн» это по сути объединение перевозчиков. Сама компания работает на пригородных маршрутах уже 12 лет. К ней присоединился барнаульские перевозчик Евгений Падеров, который до декабря работал на маршруте № 58. Он проиграл конкурс, от него ушли водители, но остались автобусы Hyundai County. Также 19 «ГАЗелей Next» 2017 года выпуска «Транс Лайну» предоставил бийский перевозчик Юрий Матусович (его историю читайте ниже — прим. ред.)

Автобусы компании «Транс-Лайн». altapress.ru

— Юрий говорил нам , что водители «АГАСа» угрожали коллегам из «Транс Лайна». У вас есть доказательства?

— У нас есть видеозаписи из салона нашего автобуса, на которых слышны угрозы и видны лица тех, кто их произносит. Это именно водители «АГАСа». Кажется, они были пьяны.

— Руководство «АГАСа» сетует на то , что изменились правила конкурса. Они недовольны , что теперь чиновники не оценивают базу предприятия. Согласны с ними?

— Пожалуй, да. Важно, чтобы на предприятии были кабинет медика, комната отдыха водителей, сертифицированные мастерские. На нашей базе (на ул. Э. Алексеевой — прим. ред) все это есть.

Действительно, теперь можно победить в конкурсе и не имея ничего этого. И в целом условия прописаны так, что, думаю, все конкурсы в сегменте автобусов малой и средней вместимости будут завершаться судебными разбирательствами.

— Как оцениваете действия конкурента , который устроил пикет и фиксирует нарушения в вашей работе , чтобы сообщить о них властям?

— В декабре 2018 года я работал у Падерова и на себе прочувствовал, что такое проиграть в конкурсе. Но мы не стали поднимать скандал, отпустили водителей и стали искать варианты, как вернуться на этот рынок. И нашли. Это просто этап в жизни предприятия, из него можно выйти достойно. Мы тоже думали, что «все куплено», но нет — мы выиграли. У «АГАС» тоже есть шансы вернуться в пассажирские перевозки.

Юрий Матусович и Максим Зейберт. Анна Зайкова , altapress.ru.

Об экономике перевозчиков

— «АГАС» оценил недополученную прибыль с апреля и до конца 2019 года в 23 млн рублей. Это адекватная цифра?

— Смотря что понимать под прибылью. Если это «грязная» выручка, с которой надо платить зарплаты, налоги, коммуналку, а также покупать ГСМ и запчасти — то да, адекватная. А если они имеют в виду заработок предприятия, то, конечно, нет. Про амортизацию техники я вообще молчу — ее давно не учитывают при расчете тарифа. По сути, мы за счет ее и живем. В сегменте маршруток ситуация получше, а с большими автобусами совсем все плохо: им нереально обновить парк.

— Когда большие автобусы развалятся , увезут ли всех «ГАЗели»?

— Сложно сказать. Вы видите, как по утрам они забиты битком. Можем, конечно, вдвое парк увеличить, но тогда экономики не будет. А работать в убыток никто не будет.

— Наши читатели постоянно недоумевают: перевозчики всегда жалуются , что работать невыгодно , но так отчаянно бьются за маршруты. Почему?

— Это люди профессии, другим заниматься они не умеют. Да, это, конечно, проблема конкретного человека. Но надо учитывать еще, что в этой сфере одни мужики. Отступать и сдаваться они не привыкли. Готовы в силу инерции без прибыли работать месяцами, лишь бы все не развалилось. Плюс у кого-то задел остался с 2008—2010 годов, самых удачных для перевозчиков. Тогда они массово закупали у дилеров новые Hyundai County. Хорошая машина, надежная, но сейчас они уже почти отработали свое, а новые теперь недоступны.

Максим Зейберт. Анна Зайкова , altapress.ru.

— По силам ли вам купить что-то комфортнее «ГАЗели» или «ПАЗика»?

— Все, что интереснее, стоит сразу как минимум вдвое дороже. Мы присматриваемся к разным вариантам, но пока можем позволить только «ГАЗели Next». Приходится мириться, что эта машина ненадежная. Капремонт приходится делать уже после 200 тыс. км пробега, тогда как Hyundai проходит по миллиону. Коробка на «ГАЗели» рассыпается после 70 тыс. км, а Hyundai за это время только обкатку проходит.

— Вы работаете на маршрутах с нерегулируемым тарифом. Почему не поднимете цену , чтобы хватило денег на обновление?

— В городе все работают по установленному комитетом тарифу. Это что-то вроде джентльменского соглашения. Что касается обновления парка, нам однозначно придется этим заниматься, брать новые машины в лизинг. Но этот вопрос встанет, когда с нами заключат постоянный договор на 5 лет (пока «Транс Лайн» работает по временному соглашению до тех пор пока суд не разберется с иском «АГАС-Транса» к мэрии — прим. ред.).

О нововведениях , которые оплатит пассажир

— С 1 июля на всех городских автобусах должны появиться тахографы. Они будут фиксировать режим труда и отдыха водителей , а они , всем известно , перерабатывают. Что будете делать?

— Скорее всего, перевозчикам придется делать перерывы в районе обеда. То есть примерно с 11 до 15 часов в городе будет мало автобусов. Такие перерывы не понравятся не только пассажирам, но и водителям. Их заработки сократятся, и еще больше людей уйдет с автобусов в грузоперевозки. Скорее всего, такой вариант власти не допустят: автобусы должны ездить. Возможно, на некоторых маршрутах придется сделать двухсменку. Других вариантов я не вижу. Но как это сделать — большой вопрос.

Все игроки рынка ждут, что нововведение отложат. Все понимают, что это нереально. Но к перевозчикам не прислушиваются. Из-за этого, кстати, многие проблемы и возникают. Если бы власти слушали отрасль и постоянно не затягивали с повышением тарифа, возможно, мы не зарылись бы в долги за горючее и нам бы сейчас хватило 23-х, а не 25 рублей за проезд. А получается, что цена на проезд привязана не к инфляции, а политическим событиям — выборам, перед которыми власти никогда не идут на повышение цены.

Юрий Матусович и Максим Зейберт. Анна Зайкова , altapress.ru.

— Также с 1 июля вы должны установить онлайн-кассы. Как это скажется на вашей работе?

— К этому тоже есть вопросы: терминалы могут зависать, особенно если сигнал связи слабый. Пассажиры будут вынуждены толпиться, пока водитель каждого рассчитает. Для нас это дополнительные затраты, которые в конечном счете при очередном повышении стоимости проезда лягут на пассажиров.