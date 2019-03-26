В Барнауле десятки водителей автобусов устроили пикет против решения мэрии

26 марта в поселке Южный собрались на пикет водители автобусов компании «АГАС-Транс». В этот день они потеряли работу на маршрутах № 33, 77 и 121. Представители фирмы утверждают, что лишились права возить пассажиров после нечестного конкурса и последовавших за ним нарушений со стороны администрации Барнаула. Мэрия эти обвинения опровергает.

Ранее пикет планировали провести на проспекте Социалистическом у Дворца спорта, откуда колонной хотели проехать по проспекту Ленина. Но 26 марта организаторы акции перенесли ее на Южный.

Что произошло

26 марта на маршрутах № 33, 77 и 121 сменился перевозчик. По ним поехала компания «Транс-Лайн» предпринимателя из Бийска Юрия Матусовича. Ради этого он 21 марта снял все автобусы с бийского 55-го маршрута. Пассажиры возмущались, а мэрия наукограда заявила, что перевозчик ушел без предупреждения.

Иногородний перевозчик и работавший на маршрутах № 33, 77 и 121 более десятка лет «АГАС-Транс» боролись за право возить пассажиров по ним следующие 5 лет. Мэрия провела конкурс в ноябре 2018 года, в нем победил «Транс-Лайн».

«АГАС-Транс» оспаривал это решение в суде и УФАС. Компания указала, что организаторы конкурса допустили несколько нарушений — не проверили у конкурента наличие автобусов и долги по налогам, незаконно сняли с «АГАС» баллы и т.д. Подробнее о том, на что указал перевозчик и что на это ответили в мэрии — в нашем предыдущем материале.

В феврале УФАС встала на сторону «АГАС-Транс» и аннулировала результаты конкурса, но мэрия подала на это решение апелляцию. В середине марта Арбитражный суд приостановил действие результатов конкурса и свидетельств на маршруты, которые успели выдать «Транс-Лайну». Суд сделал это в качестве обеспечительной меры.

Почему решили устроить пикет

Решения УФАС и арбитража не помогли «АГАС-Транс» удержаться на маршруты. Утром 22 марта в 8:16 на сайте мэрии появилось объявление о том, что в этот день с 11 до 11:30 будут принимать документы от желающих получить временное право работать на маршрутах № 33, 77 и 121. Его дают на полгода, пока продолжаются споры.

Как утверждают в «АГАС-Транс», их о такой возможности предупредили позже, чем конкурентов. Но представители компании успели заявиться. Комиссия в тот же день осматривала автобусы претендентов.

По словам представителей «АГАС-Транс», чиновники проигнорировали, что у их компании все автобусы в собственности, в том числе было 12 новых, 2019 года выпуска, а «Транс-Лайн» заявил «сборную» из своих бийских и пригородных автобусов (с маршрутов Барнаул-Повалиха и Барнаул-Боровиха), а также машин других перевозчиков — Усольцева, Падерова и проч.

В итоге «Транс-Лайн» победил с преимуществом 0,39 балла. По мнению представителей «АГАС», чиновники администрации последовательно действуют в пользу Юрия Матусовича. В компании говорят, что подозревают коррупционную связь и были вынуждены организовать акцию протеста, чтобы заявить об этом.

Пикет водителей маршруток у базы компании «АГАС-Транс». предоставлено «АГАС-Транс»

В «АГАС» ущерб от действий мэрии Барнаула оценили в 53 млн рублей (включая 22 млн за новые автобусы и 23 млн — недополученная прибыль до конца 2019 года). Как следует из материалов арбитража, эту сумму перевозчик намерен отсудить у городской администрации.

Что говорят в мэрии

Начальник транспортного отдела мэрии Сергей Щукин рассказал, что об обеспечительных мерах стало известно в середине прошлой недели. Получилось, что с 26 марта никто из перевозчиков ехать не мог — у «АГАС-Транса» свидетельство закончилось, а решение по «Транс-Лайну» приостановлено.

Чтобы не оставлять город без автобусов, власти назначили «мини-конкурс». Сделали это сразу, как узнали о решении суда — этим Щукин объяснил почему от объявления до конца приема заявок прошло чуть больше трех часов.

По его словам, на «мини-конкурсе» АГАС уступил потому, что у него было меньше автобусов на газе (за это дают дополнительные баллы). «Транс-Лайн» получил свидетельство на срок, пока действуют обеспечительные меры. Если решение суда будет не в пользу мэрии, администрация повторит конкурс, а если суд встанет на сторону чиновников, то «Транс-Лайн» останется на маршрутах на 5 лет.

Зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат подчеркнул, что механизм «мини-конкурса» на временную работу прошел правовую оценку в том числе антикоррупционную, а осмотр автобусов проводили открыто, с участием депутатов.

«За мной 5 человек от АГАС ходили с камерами и фиксировали каждый мой шаг», — подтвердил Сергей Щукин.

Когда «Транс-Лайн» соберет нужное число водителей

Руководитель диспетчерской «Центртранс» Юлия Дорохова заявила, что новый перевозчик выпустил все необходимые автобусы «в полном объеме». Но представитель «Транслайна» сам опроверг ее слова: в городе 41 машина из необходимых 49. Причина в том, что у «Транс-Лайна» пока не укомплектован штат водителей, сказал директор компании Андрей Танков.

Уход из Бийска Танков объяснил тем, что администрация наукограда изменила трассу маршрута № 55, отчего тот стал нерентабельным. Снятые с пригородных направлений автобусы предприниматель заместил другими. По словам Танкова, в течение недели «Транс-Лайн» намерен набрать недостающее число водителей для Барнаула.