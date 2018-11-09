Парень и девушка пострадали в лобовом столкновении Nissan и фуры на алтайской трассе

В Алтайском крае утром 9 ноября столкнулись автомобиль Nissan Murano и грузовик Mercedes-Benz. В аварии два человека получили травмы, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД края.

По предварительной информации, ДТП произошло в 9:10 на 234 км трассы А-322. Водитель автомобиля Nissan Murano двигался со стороны Барнаула в направлении Рубцовска. Он не справился с управлением и иномарка выехала на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с фурой Mercedes-Benz под управлением 35-летнего водителя.

В результате ДТП травмы получили 26-летний водитель Nissan и его 19-летняя пассажирка. Пострадавших госпитализировали.

На снимках с места аварии видно, что у автомобиля Nissan от удара смяло переднюю часть. Грузовик также получил значительные повреждения.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.