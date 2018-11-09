В Алтайском крае насмерть сбили пешехода

По предварительной информации, автомобиль Toyota Lite Ace Noah ехал по Чуйскому тракту со стороны Бийска в направлении села Верх-Катунское. Иномарка сбила 44-летнего пешехода. Он шел по проезжей части в попутном направлении с автомобилем.
В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм на месте происшествия до приезда медиков. Водителя Toyota с различными телесными повреждениями госпитализировали.
Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Барнауле утром 9 ноября автомобиль сбил девочку в районе остановки.