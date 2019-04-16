Два пути с Алтая на Хакасию: где пройдет дорога из Бийска в Абакан

Есть два варианта, как трасса из Бийска в Республику Хакасия может пройти по территории Алтайского края. В обоих случаях предстоит речь идет о реконструкции существующих дорог, рассказал краевой министр транспорта Александр Дементьев.

Где проложат трассу

Проекта трассы, которая соединит Бийск и Абакан, пока нет. Но хакасская сторона уже ведет предпроектные работы, а власти Алтайского края смотрят, «у каких ворот встречать» новую магистраль, сказал Александр Дементьев.

Если трасса пройдет через Междуреченск, то Алтайскому краю нужно будет реконструировать около 160 км дороги Бийск—Целинное—Ельцовка.

Второй вариант — если дорогу из Хакасии поведут в сторону Телецкого озера, перестраивать придется дорогу, которая идет от наукограда вдоль Бии в сторону Солтона. Она короче, но реконструировать ее сложнее.

Оба варианта алтайского участка трассы оценивают в 5,7−6,2 млрд рублей. Сейчас власти региона ждут детальной проработки проекта со стороны Хакасии, чье руководство уже несколько лет пробивают идею строительства дороги Бийск-Абакан. В конце марта правительство России одобрило инвестпроект «Енисейская Сибирь», в который входит эта трасса. В документе говорится, что на объект до 2024 года заложено 57 млрд рублей.

Зачем нужна дорога

Власти Хакасии объясняют, что транспортный коридор Абакан-Бийск должен стимулировать торговлю и увеличить грузопотоки между Россией, Китаем и Монголией, а также помочь Хакасии «развиваться в качестве крупного регионального транспортного центра».

Сейчас путь из Абакана в Бийск составляет 1,1 тыс. км. Предполагается, что новая трасса сократит это расстояние до 437 км.

Алексей Паженцев,

представитель «Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков» в Алтайском крае:

Грузопоток между Алтаем и Хакасией есть, и нам сейчас приходится ехать через Кемерово, Мариинск и Красноярский край. Из Хакасии везем пиво, туда — мясо, молочные и другие пищевые продукты. Уверен: грузоотправители и перевозчики будут рады короткой и качественной дороге.

Хакасия с населением в полмиллиона человек — не самый большой рынок сбыта для алтайский производителей, отмечает гендиректор бийского пищекомбината «Меленка» Олег Сергеев. У его компании пока нет партнеров в Хакасии.



Но ему и другим бийским предпринимателям проект интересен с точки зрения того, что он откроет хороший путь в Кемеровскую область. Сейчас из Бийска в Новокузнецк ездят чаще всего через Целинное и Ельцовку. Эта трасса одна из самых убитых в Алтайском крае.

Олег Сергеев,

гендиректор пищекомбината «Меленка»:

Эффект для экономики от дороги нужно считать. Но с точки зрения туризма это однозначно хорошо. Так, будет проще добираться до горнолыжного курорта Шерегеш (расположен рядом с Таштаголом — прим. ред.). Я никогда не был в Абакане, но если до него будет дорога протяженностью всего 500 км — обязательно съезжу. В то же время, если взглянуть на ситуацию с государственной точки зрения, то надо хорошо подумать: тратить ли миллиарды на дорогу, по которой будут ездить, условно, 30 тыс. человек в месяц, или лучше расширить на них Чуйский тракт, где столько же людей проезжают за сутки?

Если дорогу Бийск-Абакан все-таки построят, турпоток между Хакасией и Алтаем однозначно вырастет. Насколько и в какую сторону сильнее, пока спрогнозировать сложно, говорит член правления Алтайской региональной ассоциации туризма и директор компании «Алтайтурист» Наталья Гордеева. Также она отметила, что в таком случае путь от Барнаула до Шерегеша станет короче.