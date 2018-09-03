Что может дать Алтайскому краю дорога из Абакана в Бийск

Власти Хакасии пробивают на федеральном уровне строительство дороги из Абакана в Бийск. В минтрансе РФ идею поддержали. Altapress.ru выяснил некоторые подробности проекта и узнал, чего ждут от новой дороги в Алтайском крае.

В чем идея?

Весной 2018 года губернатор Хакасии Виктор Зимин заявил, что нужно построить дорогу из Абакана в Бийск. Предполагается, что она пройдет через территорию Кемеровской области. 20 августа Зимин рассказал Владимиру Путину, что дорога объединит регионы Сибири в «туристическим кольцом». Президент ответил: «Хорошо».

30 августа минтранс РФ сообщил, что в ведомстве провели совещание на эту тему. На нем Виктор Зимин попросил включить проект в федеральную программу «Развитие транспортной системы России до 2025 года» и сделать дорогу федеральной. Первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов заявил, что министерство поддерживает инициативу и рассмотрит это предложение.

Как сообщили altapress.ru в региональном минстройтрансе, власти Хакасии проект дороги с чиновниками Алтайского края не обсуждали. Пока он существует лишь в виде наброска на карте.

Судя по нему, дорога проходит через Бирикчуль, Вершину Теи, Таштагол и выходит на территорию Алтайского края к Солтону. Оттуда уже существует дорога регионального значения на Бийск. Схематично отмеченный путь можно посмотреть на карте.

По информации altapress.ru, строительство дороги на территории Кемеровской области и Республики Хакасия чиновники оценивают в 17 млрд рублей. Сколько будет стоить алтайский участок никто не считал.

Зачем нужна дорога?

Власти Хакасии объясняют, что транспортный коридор Абакан-Бийск должен стимулировать торговлю и увеличить грузопотоки между Россией, Китаем и Монголией, а также помочь Хакасии «развиваться в качестве крупного регионального транспортного центра».

Сейчас путь из Абакана в Бийск составляет 1,1 тыс. км. Предполагается, что новая трасса сократит это расстояние до 437 км.

Алексей Паженцев,

представитель «Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков» в Алтайском крае:

Грузопоток между Алтаем и Хакасией есть, и нам сейчас приходится ехать через Кемерово, Мариинск и Красноярский край. Из Хакасии везем пиво, туда — мясо, молочные и другие пищевые продукты. Уверен: грузоотправители и перевозчики будут рады короткой и качественной дороге.

Хакасия с населением в полмиллиона человек — не самый большой рынок сбыта для алтайский производителей, отмечает гендиректор бийского пищекомбината «Меленка» Олег Сергеев. У его компании пока нет партнеров в Хакасии.



Но ему и другим бийским предпринимателям проект интересен с точки зрения того, что он откроет хороший путь в Кемеровскую область. Сейчас из Бийска в Новокузнецк ездят чаще всего через Целинное и Ельцовку. Эта трасса одна из самых убитых в Алтайском крае.

Олег Сергеев,

гендиректор пищекомбината «Меленка»:

Эффект для экономики от дороги нужно считать. Но с точки зрения туризма это однозначно хорошо. Так, будет проще добираться до горнолыжного курорта Шерегеш (расположен рядом с Таштаголом — прим. ред.). Я никогда не был в Абакане, но если до него будет дорога протяженностью всего 500 км — обязательно съезжу. В то же время, если взглянуть на ситуацию с государственной точки зрения, то надо хорошо подумать: тратить ли миллиарды на дорогу, по которой будут ездить, условно, 30 тыс. человек в месяц, или лучше расширить на них Чуйский тракт, где столько же людей проезжают за сутки?

Если дорогу Бийск-Абакан все-таки построят, турпоток между Хакасией и Алтаем однозначно вырастет. Насколько и в какую сторону сильнее, пока спрогнозировать сложно, говорит член правления Алтайской региональной ассоциации туризма и директор компании «Алтайтурист» Наталья Гордеева.

Также она отметила, что в таком случае путь от Барнаула до Шерегеша станет короче. Сейчас из краевой столицы чаще всего ездят, делая крюк до Белово, чтобы проехать по хорошей дороге. Кроме того, новая дорога откроет дополнительный путь из Шерегеша на Алтай туристам из других регионов.

Технически и экономически обосновать необходимость дороги, спрогнозировать интенсивность движения, определить нужное число полос движения и лучшую траекторию трассы можно уже сейчас, если создать транспортную модель. Ее выполняют с помощью специализированного программного комплекса. Разработка такой модели для дороги Барнаул-Абакан будет стоить около 10−15 млн рублей, рассказал эксперт по организации дорожного движения Василий Попов.