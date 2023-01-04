Два участка трассы закрывали на Алтае из-за метели

Из-за метели движение перекрывали:
- Для грузового и пассажирского транспорта на автодороге К-03 «село Поспелиха — село Курья — граница с Казахстаном» (с 0 км по 71 км+102 м) от Змеиногорска до Рубцовска.
- Для всех видов транспорта на дороге К-09 «село Поспелиха — село Курья — село Третьяково — граница с Казахстаном» (с 64 км по 169 км) от села Курья до границы с Республикой Казахстан.
Ранее трассу в Алтайском крае накрыло густым белым туманом.
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