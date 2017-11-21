Две "Тойоты" смяло после жуткого столкновения на трассе в Алтайском крае

21 ноября на трассе Барнаул-Алейск в 9 утра столкнулись две иномарки, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
Две иномарки смяло после жуткого столкновения на трассе в Алтайском крае/. Фото : Ludmila Kolmogorova в vk.com/barneos22.
Две иномарки смяло после жуткого столкновения на трассе в Алтайском крае/. Фото : Ludmila Kolmogorova в vk.com/barneos22.
Две иномарки смяло после жуткого столкновения на трассе в Алтайском крае/. Фото : Ludmila Kolmogorova в vk.com/barneos22.
В пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что авария произошла в 9 утра на 48-м километре трассы Барнаул-Алейск — неподалеку от села Бураново.
Водитель Toyota Camry на высокой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с Land Cruiser Prado под управлением 39-летнего водителя.
На фотографиях видно, что у автомобиля Land Cruiser пробито лобовое стекло и повреждена передняя часть. У Toyota Camry также смята и почти оторвана передняя часть.
Пострадавших нет.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.