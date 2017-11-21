Две "Тойоты" смяло после жуткого столкновения на трассе в Алтайском крае

Две иномарки смяло после жуткого столкновения на трассе в Алтайском крае/. Фото : Ludmila Kolmogorova в vk.com/barneos22. Две иномарки смяло после жуткого столкновения на трассе в Алтайском крае/. Фото : Ludmila Kolmogorova в vk.com/barneos22. Две иномарки смяло после жуткого столкновения на трассе в Алтайском крае/. Фото : Ludmila Kolmogorova в vk.com/barneos22.

В пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что авария произошла в 9 утра на 48-м километре трассы Барнаул-Алейск — неподалеку от села Бураново.

Водитель Toyota Camry на высокой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с Land Cruiser Prado под управлением 39-летнего водителя.

На фотографиях видно, что у автомобиля Land Cruiser пробито лобовое стекло и повреждена передняя часть. У Toyota Camry также смята и почти оторвана передняя часть.

Пострадавших нет.

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