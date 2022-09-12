Движение по ул. Эмилии Алексеевой перекроют в Барнауле на неделю

Движение закроют на участке от ул. 1-я Западная до пр. Ленина.
Уточняется, что там рабочие восстанавливают водопроводную камеру.
Кстати, на оживленном перекрестке в краевой столице отключили светофор.
Движение по ул. Эмилии Алексеевой ограничат в Барнауле с 12 до 19 сентября, сообщили в городской администрации,
Движение закроют на участке от ул. 1-я Западная до пр. Ленина.
Уточняется, что там рабочие восстанавливают водопроводную камеру.
Кстати, на оживленном перекрестке в краевой столице отключили светофор.
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