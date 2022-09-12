На одном из оживленных перекрестков Барнаула отключили светофор

Светофор не будет работать на оживленном перекрестке с 8:00 до 13:00 из-за плановых работ на электросетях.
В мэрии просят быть внимательными и не игнорировать дорожные знаки.
Ранее стало известно, что в краевой столице перекроют участки двух улиц.
Светофор отключили в Барнауле на пересечении ул. Власихинская и шоссе Ленточный Бор, сообщают в пресс-службе городской мэрии.
Светофор не будет работать на оживленном перекрестке с 8:00 до 13:00 из-за плановых работ на электросетях.
В мэрии просят быть внимательными и не игнорировать дорожные знаки.
Ранее стало известно, что в краевой столице перекроют участки двух улиц.
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