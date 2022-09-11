11 сентября
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Автоновости

В Барнауле до конца октября и декабря перекрыли движение по двум улицам

В Барнауле до конца октября и декабря перекрыли движение по двум улицам, сообщает городская администрация.

Знак "Стоп".
Знак "Стоп".
"Инцидент Барнаул"

С 10 сентября до конца октября перекрыта улица Витебская — там проведут подключение теплосети к жилому дому по ул. Советской Армии, 75.

До 15 декабря перекрыто движение по ул. Декоративной на участке от Авиаторов до Калинина в микрорайоне Спутник. Там ведется подключение теплосетей к строящейся школе.

Автобусы № 144 при движении к аэропорту будут ездить следующим маршрутом: Соловьиная — Малиновая — Малиновая 1-я — Авиаторов — Малиновая 2-я. В обратную сторону — без изменений.

Ранее в Барнауле до 21 сентября перекрыли ул. 65 лет Победы и до 13 сентября — часть ул. Водопроводной.

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