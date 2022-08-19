В Барнауле на месяц перекроют дороги на двух улицах

В Барнауле на ул. 65 лет Победы и на ул. Водопроводной перекроют движение из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение на пересечении ул. 65 лет Победы с ул. Сергея Семенова ограничат с 22 августа по 21 сентября. Это связано со строительством дороги по ул. 65 лет Победы (от ул. Энтузиастов до ул. Сергея Семенова).

Проезжая часть на ул. Водопроводной от дома № 99 до дома № 103 по бульвару 9 Января будет перекрыта из-за ремонта тепловой сети с 23 августа по 13 сентября.

Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.

Ранее в Барнауле до 31 августа ограничили движение по улицам Радищева и Партизанская.