Движение транспорта по прежней схеме открыли на улице Аванесова в Бврнауле

Сотрудники Барнаульского водоканала провели все необходимые работы на коллекторе диаметром 700 мм по ул.Аванесова, 125 и восстановили дорожное покрытие на участке.
Ранее в Барнауле привели в порядок центральный сквер.
На нечетной стороне улицы Аванесова движение транспорта возобновлено в прежнем режиме, говорится в сообщении мэрии.
Сотрудники Барнаульского водоканала провели все необходимые работы на коллекторе диаметром 700 мм по ул.Аванесова, 125 и восстановили дорожное покрытие на участке.
Ранее в Барнауле привели в порядок центральный сквер.
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