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Автоновости

Эффективность губернаторов намерены оценивать по качеству дорог

Минэкономразвития предложило правительству новую методику оценки эффективности губернаторов по качеству дорог в их регионах, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

Пробка. Автомобили. Зима.
Пробка. Автомобили. Зима.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Губернаторов станут оценивать по выполнению федерального проекта «Дорожная сеть». Самый высокий балл (0,5) они смогут получить за ремонт региональных трасс, 0,35 — за ремонт дорог в агломерациях с населением более 200 тысяч человек, еще 0,15 — за снижение доли перегруженных дорог.

Если план будет выполняться более чем на 90%, то губернаторы получат высокие баллы, но если этот показатель составит менее 80%, то оценки будут значительно ниже.

В Минэкономразвития и в Минтрансе пока не прокомментировали это предложение, пишет polit.ru.

Ранее сообщалось, что Алтайский край вошел в список регионов, где активнее всех жалуются на убитые дороги.

Жители Алтайского края отметили 720 объектов на интерактивной «Карте убитых дорог» Общероссийского народного фронта (ОНФ). По активности пользователей регион вошел в топ-15 субъектов в стране.

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