Эффективность губернаторов намерены оценивать по качеству дорог

Минэкономразвития предложило правительству новую методику оценки эффективности губернаторов по качеству дорог в их регионах, пишут « Ведомости » со ссылкой на документ.

Губернаторов станут оценивать по выполнению федерального проекта «Дорожная сеть». Самый высокий балл (0,5) они смогут получить за ремонт региональных трасс, 0,35 — за ремонт дорог в агломерациях с населением более 200 тысяч человек, еще 0,15 — за снижение доли перегруженных дорог.

Если план будет выполняться более чем на 90%, то губернаторы получат высокие баллы, но если этот показатель составит менее 80%, то оценки будут значительно ниже.

В Минэкономразвития и в Минтрансе пока не прокомментировали это предложение, пишет polit.ru.

Ранее сообщалось, что Алтайский край вошел в список регионов, где активнее всех жалуются на убитые дороги.

Жители Алтайского края отметили 720 объектов на интерактивной «Карте убитых дорог» Общероссийского народного фронта (ОНФ). По активности пользователей регион вошел в топ-15 субъектов в стране.