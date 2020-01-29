Экологичнее лошадей и не быстрее велосипеда: интересные факты об автомобилях

Чище лошадей
Именно автомобили оказались более экологичным транспортом в эпоху езды на лошадях. Дело в том, что в годы, когда автоиндустрия только зарождалась, в крупных городах использовалось столько лошадей, что мегаполисы задыхались от зловоний и миазмов продуцированного ими навоза. Поэтому, когда появился автомобиль, снабженный ДВС, человечество посчитало его более чистым видом транспорта.
Топливо — в аптеке
Изначально бензин и другие виды топлива продавались в аптеках. Первой газобензиновой станцией была аптека в городе Вислох, Германия, где Берта Бенц наполнила бак первого автомобиля, на котором она совершила первое автомобильное путешествие в 1888 году.
Первые же стоящие отдельно «станции для автомобилистов» появились в США в 1907 году. В России первые автозаправочные станции появились в 1911 году, после того как Императорское Автомобильное Общество заключило договор с Товариществом «Братьев Нобель» относительно «Бензиновых станций».
Повышенный «октан»
Конечно же, вместе с совершенствованием автомобильных двигателей меняется и топливо. Многие помнят, как на излете прошлого века на АЗС встречался не только 92-й бензин, но и 80-й, и даже 76-й. Привычный сегодня АИ-95 тогда считался уделом обладателей особо требовательных к топливу автомобилей, а 98-й и вовсе воспринимался элитарным. Сейчас все иначе.
Как подчеркивают в сети АЗС «Газпромнефть» в Алтайском крае, благодаря развитию нефтепереработки на АЗС крупных сетей появились бензины и дизель с улучшенными характеристиками. В такое топливо добавляются специальные присадки и моющие компоненты, которые удаляют отложения и препятствуют образованию нагара. Появляются и современные высокооктановые бензины, например — с октановым числом 100. Повышенный «октан» не только полнее раскрывает потенциал современных моторов, но и предохраняет их от детонации при езде с повышенной нагрузкой — во время подъема, разгона, резкого маневрирования или в экстремальную жару. Производители считают, что в перспективе традиционная автомобильная отрасль будет все больше ориентироваться именно на высокооктановое топливо, которое также будет все более технологичным.
Первый штраф за скорость
Первый в мире нарушитель скоростного режима был оштрафован за скорость 13 километров в час. В 1896 году ограничение скорости автомобилей в пределах населенных пунктов Англии составляло всего три километра в час.
Однако британец Уолтер Арнольд, купивший первый в своей жизни автомобиль, нарушил это ограничение. Разогнавшись до 13 километров в час, он был пойман полицейским, который догнал водителя на велосипеде. Первый штраф за скорость составил 1 шиллинг 26 пенсов.
Шерше ля фам
Первые стеклоочистители были изобретены женщиной. В начале 20 века американка Мэри Андерсон, путешествуя по маршруту Алабама-Нью-Йорк, увидела, как водители из-за не прекращавшегося мокрого снега были вынуждены останавливаться и покидать салон машины для очистки ветрового стекла.
Вернувшись домой, Андерсон разработала схему устройства для очистки ветрового стекла. Прижимное устройство с резинкой с помощью рычага описывало на стекле дугу, убирая налипший снег и капли дождя, и возвращалось обратно. Кроме того, разработанный американской механизм легко снимался.
Первый авто-радиоприемник
Первый автомобильный радиоприемник, который схож с привычными аудиосистемами, был изобретен в 1929 году. Его презентовала компания братьев Джозефа и Пола Гальвинов. Они сумели решить проблему, заключающуюся в том, что для работы радиоламп нужно высокое напряжение, которое получить от низковольтных батарей поначалу было очень сложно.
В итоге компания Гальвинов смогла начать выпуск хороших и, главное, компактных преобразователей, и именно это открыло дорогу для радиоприема в машинах. Первая модель автомобильного радиоприемника — Motorola 5T71. Тогда же впервые появилось название «Motorola», которое взяли от двух слов — «motor» (двигатель) и «victrola» (на тот момент распространенное название обыкновенного патефона с ручкой).
Взгляд назад
Зеркало заднего вида изначально было изобретено для гоночного автомобиля. Причем, при создании этого атрибута во главу угла ставилась цель облегчения машины. В 1911 году на американских гонках Indianapolis 500 пилот Рэй Хэрроун решил сделать облегчить свой спорткар «Мармон 32». В те годы спортивные автомобили были двухместными — на переднем сидении находился пилот, а на заднем — механик, также выполняющий роль штурмана.
Рэй Хэрроун решил отказаться от механика — вместо него он закрепил на автомобиль обыкновенное ручное зеркальце. Так спорткар стал гораздо легче, а Хэрроун смог победить в гонке.
Первые электрокары
В начале 20 века электромобилей было больше, чем авто на ДВС. Дело в том, что нефтехимическая промышленность была еще не сильно развита, а бензин многими изобретателями считался «не особо подходящим» топливом для автомобилей.
В результате, в 1900 году около 40% машин, ездивших по дорогам мира, были оснащены паровым двигателем, 38% - электрическим, а количество авто на бензине составляло не более 22%.
Лошадь в конюшне
Большинство личных автомобилей 95% времени стоят, а не ездят. Невероятно, но факт — машину, которую мы приобретаем для движения, большую часть своей «жизни» просто стоит, ожидая нас в гараже, во дворе, рядом с местом работы.
Повозки с номерами
Первые номерные знаки выдавались еще конным повозкам. А вот автомобильные номера появились в 1899 году в Мюнхене.
Жизнь в статике
Специалисты выяснили, что в среднем каждый водитель проводит две недели своей жизни, останавливаясь на красный свет.
165 тысяч в день
По информации Международной ассоциации производителей автомобилей (OICA), ежедневно на нашей планете производится порядка 165 тысяч автотранспортных средств.