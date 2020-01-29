Экологичнее лошадей и не быстрее велосипеда: интересные факты об автомобилях

Днем рождения первого в мире бензинового автомобиля значится в календаре истории 29 января. Ровно 134 года назад Карл Бенц получил патент № 37435 на свое изобретение. В 1887 году он показал его на Парижской выставке, а в 1888 началась продажа автомобилей Benz. Так началась эпоха автопрома, которая перевернула мир. В день рождения автомобиля altapress.ru предлагает подборку интересных фактов о «железных конях».

Чище лошадей

Именно автомобили оказались более экологичным транспортом в эпоху езды на лошадях. Дело в том, что в годы, когда автоиндустрия только зарождалась, в крупных городах использовалось столько лошадей, что мегаполисы задыхались от зловоний и миазмов продуцированного ими навоза. Поэтому, когда появился автомобиль, снабженный ДВС, человечество посчитало его более чистым видом транспорта.

Топливо — в аптеке

Изначально бензин и другие виды топлива продавались в аптеках. Первой газобензиновой станцией была аптека в городе Вислох, Германия, где Берта Бенц наполнила бак первого автомобиля, на котором она совершила первое автомобильное путешествие в 1888 году.

Первые же стоящие отдельно «станции для автомобилистов» появились в США в 1907 году. В России первые автозаправочные станции появились в 1911 году, после того как Императорское Автомобильное Общество заключило договор с Товариществом «Братьев Нобель» относительно «Бензиновых станций».

На АЗС. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Повышенный «октан»

Конечно же, вместе с совершенствованием автомобильных двигателей меняется и топливо. Многие помнят, как на излете прошлого века на АЗС встречался не только 92-й бензин, но и 80-й, и даже 76-й. Привычный сегодня АИ-95 тогда считался уделом обладателей особо требовательных к топливу автомобилей, а 98-й и вовсе воспринимался элитарным. Сейчас все иначе.

Как подчеркивают в сети АЗС «Газпромнефть» в Алтайском крае, благодаря развитию нефтепереработки на АЗС крупных сетей появились бензины и дизель с улучшенными характеристиками. В такое топливо добавляются специальные присадки и моющие компоненты, которые удаляют отложения и препятствуют образованию нагара. Появляются и современные высокооктановые бензины, например — с октановым числом 100. Повышенный «октан» не только полнее раскрывает потенциал современных моторов, но и предохраняет их от детонации при езде с повышенной нагрузкой — во время подъема, разгона, резкого маневрирования или в экстремальную жару. Производители считают, что в перспективе традиционная автомобильная отрасль будет все больше ориентироваться именно на высокооктановое топливо, которое также будет все более технологичным.

Автомобиль. Скорость. открытые источники ( CC0)

Первый штраф за скорость

Первый в мире нарушитель скоростного режима был оштрафован за скорость 13 километров в час. В 1896 году ограничение скорости автомобилей в пределах населенных пунктов Англии составляло всего три километра в час.

Однако британец Уолтер Арнольд, купивший первый в своей жизни автомобиль, нарушил это ограничение. Разогнавшись до 13 километров в час, он был пойман полицейским, который догнал водителя на велосипеде. Первый штраф за скорость составил 1 шиллинг 26 пенсов.

Шерше ля фам

Первые стеклоочистители были изобретены женщиной. В начале 20 века американка Мэри Андерсон, путешествуя по маршруту Алабама-Нью-Йорк, увидела, как водители из-за не прекращавшегося мокрого снега были вынуждены останавливаться и покидать салон машины для очистки ветрового стекла.

Вернувшись домой, Андерсон разработала схему устройства для очистки ветрового стекла. Прижимное устройство с резинкой с помощью рычага описывало на стекле дугу, убирая налипший снег и капли дождя, и возвращалось обратно. Кроме того, разработанный американской механизм легко снимался.

Автомобиль. Мужчина за рулем. СС0

Первый авто-радиоприемник

Первый автомобильный радиоприемник, который схож с привычными аудиосистемами, был изобретен в 1929 году. Его презентовала компания братьев Джозефа и Пола Гальвинов. Они сумели решить проблему, заключающуюся в том, что для работы радиоламп нужно высокое напряжение, которое получить от низковольтных батарей поначалу было очень сложно.

В итоге компания Гальвинов смогла начать выпуск хороших и, главное, компактных преобразователей, и именно это открыло дорогу для радиоприема в машинах. Первая модель автомобильного радиоприемника — Motorola 5T71. Тогда же впервые появилось название «Motorola», которое взяли от двух слов — «motor» (двигатель) и «victrola» (на тот момент распространенное название обыкновенного патефона с ручкой).

Взгляд назад

Зеркало заднего вида изначально было изобретено для гоночного автомобиля. Причем, при создании этого атрибута во главу угла ставилась цель облегчения машины. В 1911 году на американских гонках Indianapolis 500 пилот Рэй Хэрроун решил сделать облегчить свой спорткар «Мармон 32». В те годы спортивные автомобили были двухместными — на переднем сидении находился пилот, а на заднем — механик, также выполняющий роль штурмана.

Рэй Хэрроун решил отказаться от механика — вместо него он закрепил на автомобиль обыкновенное ручное зеркальце. Так спорткар стал гораздо легче, а Хэрроун смог победить в гонке.

Автомобиль в Барнауле.

Первые электрокары

В начале 20 века электромобилей было больше, чем авто на ДВС. Дело в том, что нефтехимическая промышленность была еще не сильно развита, а бензин многими изобретателями считался «не особо подходящим» топливом для автомобилей.

В результате, в 1900 году около 40% машин, ездивших по дорогам мира, были оснащены паровым двигателем, 38% - электрическим, а количество авто на бензине составляло не более 22%.

Лошадь в конюшне

Большинство личных автомобилей 95% времени стоят, а не ездят. Невероятно, но факт — машину, которую мы приобретаем для движения, большую часть своей «жизни» просто стоит, ожидая нас в гараже, во дворе, рядом с местом работы.

Автомобиль в Барнауле. Михаил Хаустов

Повозки с номерами

Первые номерные знаки выдавались еще конным повозкам. А вот автомобильные номера появились в 1899 году в Мюнхене.

Жизнь в статике

Специалисты выяснили, что в среднем каждый водитель проводит две недели своей жизни, останавливаясь на красный свет.

165 тысяч в день

По информации Международной ассоциации производителей автомобилей (OICA), ежедневно на нашей планете производится порядка 165 тысяч автотранспортных средств.