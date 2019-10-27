Он такой один. Известные барнаульцы рассказали, каким был их первый автомобиль

Российские автомобилисты отмечают 27 октября свой праздник, который изначально задумывался, как профессиональный, но стал поистине народным. К этому дню altapress.ru провел опрос известных барнаульцев и попросил их рассказать о своих первых автомобилях и в целом о впечатлениях от жизни за рулем.

Купил с рук за 6000 рублей

Юрий Гатилов,

генеральный директор компании «Жилищная инициатива»:

Первый мой автомобиль — «копейка», ВАЗ-2101. Если правильно помню, купил я ее с рук за 6000 рублей перед самой денежной реформой. Я только закончил институт, родители немного помогли, вот и осуществил свою первую автомобильную мечту. Отъездил на ней года два или три. Сегодня могу пожелать всем автомобилистам, транспортным компаниям доброго пути! С праздником!

Юрий Гатилов за рулем , 1991 год. Страница в Facebook «Барнаул — столица мира».

Копил на Mark II шесть лет

Алексей Курелёнок,

Основатель сообщества «Барнаул 22»:

Моя первая машина для меня легендарная. Это была Toyota Mark II в 110-м кузове. Я копил на неё шесть лет, со студенчества, потому что хотел именно такую — ни «Жигули», ни ещё какую-нибудь за 30, 40, 50 тысяч. У меня еще даже не было водительских прав, а я уже начал копить.



Когда накопил 400 тысяч, полетел за ней во Владивосток и погнал в Барнаул через всю Россию. Машина уютная, удобная и с характером. Эксплуатировал я её очень жёстко: возил на ней строй-материалы, участвовал в выставках и фестивалях. Сменил мотор, пять бамперов, усилил тормозную систему, потратил на машину столько же, сколько она стоит. Иногда жалею, но всё-таки эмоции, которые получены с этим автомобилем, — бесценны.

Toyota Mark II Алексея Курелёнка. instagram.com/kurelenok22 Toyota Mark II Алексея Курелёнка. instagram.com/kurelenok22 Toyota Mark II Алексея Курелёнка. instagram.com/kurelenok22 Toyota Mark II Алексея Курелёнка. instagram.com/kurelenok22

Дату покупки первой машины помню отлично

Юрий Матвейко,

депутат АКЗС , вице-президент «Российского топливного союза»:

Моим первым автомобилем был ВАЗ-21011. Я прекрасно помню, как купил эту машину и даже дату помню отлично — 22 ноября 1993 года. Автомобилю на момент покупки было 17 лет. Эта машина прослужила мне верой и правдой около года. Она ни разу меня не подвела. Продал я ее очень быстро — тогда такие автомобили очень ценились, а иномарок ни у кого не было. У моего отца была такая же машина. Поэтому я знал, что это проверенный автомобиль. Да и вообще, на тот момент — это был отличный вариант. Я только с любовью вспоминаю свой ВАЗ и в целом с большим уважением отношусь к советскому автопрому.

Юрий Матвейко. Олег Богданов , altapress.ru

Купил «копейку» у дедушки

Андрей Ан,

председатель Алтайской Федерации автомобильного спорта:

Моим первым автомобилем был белый ВАЗ 2101. Купил его у дедушки в 1991 году за полторы тысячи рублей. Машина стояла в гараже без колёс, полуразобранная. Мне тогда было 17 лет, прав не было, но ездить очень хотелось. Собрал к зиме, и первая поездка закончилась большим сугробом. Но было отлично! Потом ездил на ней ещё два года.

Андрей Ан. vk.com

Дикое удовольствие

Дмитрий Коровин,

заместитель министра транспорта Алтайского края:

Мой первый автомобиль — ВАЗ-21063 темно-синего цвета был приобретен за 30 тысяч рублей. Он был полностью побит в аварии, погнуты оба лонжерона, абсолютно не крутился руль, но автомобиль приносил дикое удовольствие от езды. Затем — две неудачные аварии, оба раза въехали в меня. Покрасил автомобиль красивой черной краской, он стал блестеть, как солнце, только черный. В итоге, продал ВАЗ за 35 тысяч рублей на автобарахолке Барнаула.

Дмитрий Коровин. Олег Богданов

Первый автомобиль не стал главным

Евгений Кураков,

сооснователь сети «Ели-Худели» и проекта «Место пасты»:

Первым моим автомобилем был Mitsubishi L200. Но главным стал не он. Однажды летом, после случайного кадра зелёной машинки в состоянии «почти как новая» я принял решение приобрести первый настоящий Автомобиль. Не повседневный, романтичный, вызывающий улыбки: ВАЗ 21011, 1975 года, ценой в десять сто долларовых купюр. Конечно, это далеко не первый автомобиль фактически, но эмоционально он главный. Надеемся бережно сохранить и превратить в семейную ценность.

ВАЗ-21011 Евгения Куракова. ВАЗ-21011 Евгения Куракова. ВАЗ-21011 Евгения Куракова. ВАЗ-21011 Евгения Куракова.

Цвет — баклажан

Владимир Гордейчик,

директор сети клубов «Магис-спорт»:

В 1995 году был куплен первый автомобиль: ВАЗ 2108, длинное крыло. Инжекторная новая панель. Пять скоростей, цвет — «Баклажан». Автомобилю был год. Цену не помню вообще, но авто было на литых дисках, с громкой музыкой «Пионер». Мне было 24 года. Счастья были полные штаны!

Владимир Гордейчик

Был бэушный и «убитый»

Алексей Руин,

технический директор ТРЦ «Пионер»:

Мой первый автомобиль — «Москвич» — миньон. Мне его подарили за электромонтажные работы. Автомобиль был бэушный и «убитый». Я сделал капремонт двигателя, поставил новый кузов — «Москвич» стал, как новенький. Мы с семьей сразу же поехали на нем в путешествие по Алтайскому краю. Добрались до Сентелека (даже чуть дальше — докуда дорога есть), там оставили машину и пересели на лодку. А знакомый перегнал машину до Чарышского… Потом я обменял его на подержанную «шестерку». Её мне тоже пришлось восстанавливать.

«Москвич» Екатерина Овчинникова

Я это очень люблю

Мария Прусакова,

депутат АКЗС , первый секретарь крайкома КПРФ:

Про свой автомобиль я бы не очень хотела рассказывать. Но могу сказать, что вождение — огромный плюс в моей жизни. Сегодня женщина за рулем — дело совершенно обычное. Конкретно я за рулем, наверное, лет семь. И мне очень нравится вождение. Я это дело очень люблю.