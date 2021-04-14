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Автоновости

Эксперт назвал фатальные дефекты автомобиля

Автоэксперт Егор Васильев рассказал «Прайму», что должно быть в машине в хорошем состоянии, чтобы водитель не встретился со смертью.

Автомобиль. Мужчина за рулем.
Автомобиль. Мужчина за рулем.
СС0

Васильев отметил, что прежде всего следует следить за тормозами, ведь от их исправности зависит эффективное снижение скорости. Это касается и шин, которые должны быть по сезону.

«Естественно, в автомобиле должны быть исправны световые приборы: они предупреждают остальных участников движения о вашем присутствии, а в случае с сигналами поворота и о ваших намерениях. Неработающие лампочки стоп-сигналов могут спровоцировать аварию буквально на пустом месте», — напомнил эксперт.

Чтобы весенняя грязь в критический момент не помешала обзору, следует уделить внимание исправности щеток-стеклоочистителей и форсунок омывателей стекла.

Не следует забывать и про исправность звукового сигнала — после зимы мембраны могут выйти из строя.

Также нуждаются в постоянном внимании рулевое управление, электрика, свет, двигатель — они точно должны быть исправны.

«Перед началом движения лучше выйти из машины и убедиться, что технические жидкости не текут», — предупредил Васильев.

Ранее эксперт Васильев выдал несколько других секретов. Например, как экономить бензин и правильно ездить на машине.

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