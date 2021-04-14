Эксперт назвал фатальные дефекты автомобиля

Автоэксперт Егор Васильев рассказал « Прайму », что должно быть в машине в хорошем состоянии, чтобы водитель не встретился со смертью.

Васильев отметил, что прежде всего следует следить за тормозами, ведь от их исправности зависит эффективное снижение скорости. Это касается и шин, которые должны быть по сезону.

«Естественно, в автомобиле должны быть исправны световые приборы: они предупреждают остальных участников движения о вашем присутствии, а в случае с сигналами поворота и о ваших намерениях. Неработающие лампочки стоп-сигналов могут спровоцировать аварию буквально на пустом месте», — напомнил эксперт.

Чтобы весенняя грязь в критический момент не помешала обзору, следует уделить внимание исправности щеток-стеклоочистителей и форсунок омывателей стекла.

Не следует забывать и про исправность звукового сигнала — после зимы мембраны могут выйти из строя.

Также нуждаются в постоянном внимании рулевое управление, электрика, свет, двигатель — они точно должны быть исправны.

«Перед началом движения лучше выйти из машины и убедиться, что технические жидкости не текут», — предупредил Васильев.

Ранее эксперт Васильев выдал несколько других секретов. Например, как экономить бензин и правильно ездить на машине.