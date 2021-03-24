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Автоновости
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Как экономить бензин и правильно ездить на машине? Эксперт выдал несколько секретов

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал «Прайму» несколько способов, которые помогут тратить меньше денег на бензин для автомобилей.

Заправка. Бензин.
Заправка. Бензин.
СС0

Васильев рекомендует прежде всего воздержаться от резких торможений и ускорений — если ехать нужно, а платить хочется поменьше.

«Работа педалью газа должна быть „максимально нежной“, а для этого необходимо постоянно прогнозировать развитие ситуации на дороге, чтобы избежать ненужных ускорений», — пояснил он.

Также советует ехать на минимальных оборотах двигателя, для чего следует использовать повышенные передачи.

Если в машине «автомат», то можно выбрать зимний режим, который сделает педаль газа менее чувствительной и стараться держать более высокую передачу, причем это можно делать и летом.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
CC0

Кроме того, следует отключить в автомобиле лишние потребители энергии, в том числе кондиционер и музыку, и даже закрыть окна.

Необходимо учитывать и рельеф местности — под горку можно плавно ускоряться, чтобы подъем преодолеть больше накатом и не расходовать лишнее топливо.

«Рулем надо работать „плавно и скупо“, поскольку его резкие повороты сильно увеличивают затраты энергии и приводят к механическим потерям. Также стоит планировать маршрут таким образом, чтобы по возможности не оказаться в пробках. И стараемся заправляться на проверенных или брендовых заправках, поскольку при использовании качественного топлива его расход будет меньше», — добавил Васильев.

Ранее сообщали, что российские автолюбители почти в два раза снизили затраты на подготовку машин к зиме, при этом не экономят только на шинах.

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