Как экономить бензин и правильно ездить на машине? Эксперт выдал несколько секретов

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал « Прайму » несколько способов, которые помогут тратить меньше денег на бензин для автомобилей.

Васильев рекомендует прежде всего воздержаться от резких торможений и ускорений — если ехать нужно, а платить хочется поменьше.

«Работа педалью газа должна быть „максимально нежной“, а для этого необходимо постоянно прогнозировать развитие ситуации на дороге, чтобы избежать ненужных ускорений», — пояснил он.

Также советует ехать на минимальных оборотах двигателя, для чего следует использовать повышенные передачи.

Если в машине «автомат», то можно выбрать зимний режим, который сделает педаль газа менее чувствительной и стараться держать более высокую передачу, причем это можно делать и летом.

Водитель за рулем. CC0

Кроме того, следует отключить в автомобиле лишние потребители энергии, в том числе кондиционер и музыку, и даже закрыть окна.

Необходимо учитывать и рельеф местности — под горку можно плавно ускоряться, чтобы подъем преодолеть больше накатом и не расходовать лишнее топливо.

«Рулем надо работать „плавно и скупо“, поскольку его резкие повороты сильно увеличивают затраты энергии и приводят к механическим потерям. Также стоит планировать маршрут таким образом, чтобы по возможности не оказаться в пробках. И стараемся заправляться на проверенных или брендовых заправках, поскольку при использовании качественного топлива его расход будет меньше», — добавил Васильев.

Ранее сообщали, что российские автолюбители почти в два раза снизили затраты на подготовку машин к зиме, при этом не экономят только на шинах.