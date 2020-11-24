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Автоновости

Водители не экономят только на шинах: в два раза снизились расходы на подготовку к зиме

Российские автомобилисты этой осенью почти в два раза снизили затраты на подготовку машин к зиме по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает РИА «Новости».

Машина в снегу. Зима.
Машина в снегу. Зима.
wikimedia.org

К такому выводу пришли аналитики крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД» и сервиса для выбора и покупки автомобиля онлайн СберАвто.

Потребительский спрос с 1 сентября по 22 ноября снизился практически во всех категориях товаров и услуг для подготовки автомобиля к работе в зимних условиях.

«Сильнее всего сократились расходы россиян на услуги автосервисов — объем продаж в натуральном выражении по числу покупок снизился на 48%. Средний чек затрат уменьшился на 24%, до уровня 4520 рублей за одно посещение автосервиса», — говорится в исследовании.

К примеру, продажи незамерзающей жидкости снизились на 16%. Средний чек затрат составил 172 рубля — на 3% ниже, чем в прошлом году.

Услугами автомоек стали пользоваться реже на 11%, при этом стоимость услуги возросла.

Не смотря на общее снижение расходов на подготовку авто к зиме, небольшой рост показала продажа автомобильных шин — на 2%. Средний чек составил 14,2 тыс. рублей, что на 5% выше, чем в прошлом году.

Ранее алтайских спасателей перед зимой вооружили новой техникой — им вручили ключи от 14 новых автомобилей.

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