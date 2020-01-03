Эксперт назвал самые популярные у россиян марки машин для покупки в кредит

В 2019 году россияне чаще всего оформляли кредит для покупки автомобилей Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda. Об этом сообщил председатель правления «Русфинанс банка» Сергей Озеров, пишут РИА Новости.

Он также отметил, что большой объем выдач автокредитов стимулируют госпрограммы.

«В этом году „Русфинанс банк“ выдал 23 тысячи льготных кредитов на сумму около 12 миллиардов рублей, и наибольшим спросом пользовались модели от Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda», — заявил Сергей Озеров.

Отмечается, что мужчины оформляют автокредиты чаще.

Напомним, ранее стало известно, что с января в России производители поднимают цены на машины. Поэтому новогодних распродаж ждать не стоит, рассказали РИА Новости концерны и автодилеры.