Эксперт назвал самые популярные у россиян марки машин для покупки в кредит

Он также отметил, что большой объем выдач автокредитов стимулируют госпрограммы.
«В этом году „Русфинанс банк“ выдал 23 тысячи льготных кредитов на сумму около 12 миллиардов рублей, и наибольшим спросом пользовались модели от Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda», — заявил Сергей Озеров.
Отмечается, что мужчины оформляют автокредиты чаще.
Напомним, ранее стало известно, что с января в России производители поднимают цены на машины. Поэтому новогодних распродаж ждать не стоит, рассказали РИА Новости концерны и автодилеры.