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Автоновости

Эксперт назвал самые популярные у россиян марки машин для покупки в кредит

В 2019 году россияне чаще всего оформляли кредит для покупки автомобилей Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda. Об этом сообщил председатель правления «Русфинанс банка» Сергей Озеров, пишут РИА Новости.

Ключи от автомобиля.
Ключи от автомобиля.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Он также отметил, что большой объем выдач автокредитов стимулируют госпрограммы.

«В этом году „Русфинанс банк“ выдал 23 тысячи льготных кредитов на сумму около 12 миллиардов рублей, и наибольшим спросом пользовались модели от Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda», — заявил Сергей Озеров.

Отмечается, что мужчины оформляют автокредиты чаще.

Напомним, ранее стало известно, что с января в России производители поднимают цены на машины. Поэтому новогодних распродаж ждать не стоит, рассказали РИА Новости концерны и автодилеры.

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