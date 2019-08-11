Эксперты назвали десятку самых популярных люксовых авто

Аналитики агентства «Автостат» пришли к выводу, что по итогам 1 полугодия 2019 года объем рынка новых автомобилей сегмента Luxury составил 666 единиц, что на 8,4% меньше, чем за январь — июнь прошлого года. Самой популярной моделью остается Mercedes-Benz Maybach S-Сlass.