Эксперты назвали десятку самых популярных люксовых авто

Обладателями такого Mercedes, минимальная стоимость которого составляет 9 млн 560 тыс. рублей, стали 252 жителя России. Это эквивалентно 38% от всех продаж люксовых машин за половину 2019 года.
Топ-10 самых популярных люксовых автомобилей
- Mercedes-Benz Maybach S-Сlass,
- Bentley Continental GT,
- Bentayga,
- Maserati Levante,
- Lamborghini Urus,
- Rolls-Royce Cullinan,
- Rolls-Royce Wraith,
- Maserati Ghibli,
- Lamborghini Aventador,
- Ferrari Portofino и Rolls-Royce Ghost.
Ранее эксперты портала CarsWeek проанализировали кроссоверы, поступившие на российский рынок с конца весны да начала лета, и назвали лучшие новинки