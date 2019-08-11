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Автоновости

Эксперты назвали десятку самых популярных люксовых авто

Аналитики агентства «Автостат» пришли к выводу, что по итогам 1 полугодия 2019 года объем рынка новых автомобилей сегмента Luxury составил 666 единиц, что на 8,4% меньше, чем за январь — июнь прошлого года. Самой популярной моделью остается Mercedes-Benz Maybach S-Сlass.

Автомобиль, колесо.
Автомобиль, колесо.
СС0

Обладателями такого Mercedes, минимальная стоимость которого составляет 9 млн 560 тыс. рублей, стали 252 жителя России. Это эквивалентно 38% от всех продаж люксовых машин за половину 2019 года.

Топ-10 самых популярных люксовых автомобилей

  • Mercedes-Benz Maybach S-Сlass,
  • Bentley Continental GT,
  • Bentayga,
  • Maserati Levante,
  • Lamborghini Urus,
  • Rolls-Royce Cullinan,
  • Rolls-Royce Wraith,
  • Maserati Ghibli,
  • Lamborghini Aventador,
  • Ferrari Portofino и Rolls-Royce Ghost.

Ранее эксперты портала CarsWeek проанализировали кроссоверы, поступившие на российский рынок с конца весны да начала лета, и назвали лучшие новинки

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