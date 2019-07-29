Стали известны лучшие новые кроссоверы в России

Эксперты портала CarsWeek проанализировали кроссоверы, поступившие на российский рынок с конца весны да начала лета, и назвали лучшие новинки, сообщает «МИР 24».

На первом месте рейтинга — Renault Arkana. Ожидается, что модель будет пользоваться спросом во всех странах, где она представлена. Автомобиль выпустили в четырех комплектациях, стоимость варьируется от 999 тыс. рублей до 1,4 млн рублей.

На втором месте — Suzuki Jimny, официальные продажи которого стартуют 1 августа. Производитель автомобиля сохранил рамную конструкцию и все атрибуты настоящего внедорожника, а также сделал его просторнее внутри.

Тройку лидеров замыкает Nissan Qashqai. Эта машина не претерпела существенных изменений в технологическом плане, однако дизайн стал ячре.

В пятерку лидеров также включены внедорожник Range Rover Evoque и кросс-универсал Volvo V60 Cross Country.

Напомним, ранее эксперты аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг самых популярных иномарок по продажам в России за первое полугодие 2019 года.