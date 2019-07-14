Стали известны 10 самых популярных иномарок в России

Эксперты аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг самых популярных иномарок по продажам в России за первое полугодие 2019 года, сообщает «РЕН ТВ».

На первом месте — KIA Rio. За полгода на территории России эти автомобили продали в количестве 47,4 тысячи машин.

Также наиболее продаваемыми оказались кроссовер Hyundai Creta, реализованный в России в количестве 34,6 тысячи штук и седан Solaris, проданный россиянам в 30,7 тысячи раз.

Показатели продаваемости седана Volkswagen Polo оказались на уровне 27,8 тысячи проданных автомобилей, кроссовера Renault Duster было реализовано 18,7 тысячи машин.

Топ-10 замыкают следующие иномарки: лифтбек Skoda Rapid, седаны Renault Logan и Toyota Camry, кроссоверы Volkswagen Tiguan и KIA Sportage.

Напомним, ранее эксперты составили топ-5 самых дешевых кроссоверов на российском автомобильном рынке в июле 2019 года.