Эксперты назвали самые продаваемые иномарки в России

Аналитическое агентство "Автостат" составило рейтинг самых продаваемых иномарок в России по итогам первых трех месяцев 2018 года, сообщают РИА Новости.
На первом месте автомобиль KIA Rio. С начала года продали больше 25 тысяч таких машин. На второй строчке списка — Hyundai Creta, который разошелся за первые три месяца тиражом почти в 16 тысяч экземпляров. Замкнул тройку самых продаваемых автомобилей Hyundai Solaris. В начале года реализовали более 14 тысяч.
В список самых продаваемых новых иномарок также вошли Volkswagen Polo, Renault Duster, Škoda Rapid, Renault Kaptur, KIA Sportage, Volkswagen Tiguan и Renault Sandero.
Всего в России за первые три месяца текущего года продали 295 тысяч новых иномарок.
Напомним, ранее генеральный директор компании "Рольф" Светлана Виноградова спрогнозировала дефицит подержанных машин, а также рост автомобильного рынка в России на 10-12%.
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