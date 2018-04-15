Автоновости

Эксперты назвали самые продаваемые иномарки в России

Сегодня, 14:46.
Автоновости

Аналитическое агентство "Автостат" составило рейтинг самых продаваемых иномарок в России по итогам первых трех месяцев 2018 года, сообщают РИА Новости.

Опубликованы снимки нового поколения модели Kia Rio.
Опубликованы снимки нового поколения модели Kia Rio. Фото : wroom.ru.

На первом месте автомобиль KIA Rio. С начала года продали больше 25 тысяч таких машин. На второй строчке списка  — Hyundai Creta, который разошелся за первые три месяца тиражом почти в 16 тысяч экземпляров. Замкнул тройку самых продаваемых автомобилей Hyundai Solaris. В начале года реализовали более 14 тысяч.

В список самых продаваемых новых иномарок также вошли Volkswagen Polo, Renault Duster, Škoda Rapid, Renault Kaptur, KIA Sportage, Volkswagen Tiguan и Renault Sandero.

Всего в России за первые три месяца текущего года продали 295 тысяч новых иномарок.

Напомним, ранее генеральный директор компании "Рольф" Светлана Виноградова спрогнозировала дефицит подержанных машин, а также рост автомобильного рынка в России на 10-12%.

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