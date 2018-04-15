Эксперты назвали самые продаваемые иномарки в России

На первом месте автомобиль KIA Rio. С начала года продали больше 25 тысяч таких машин. На второй строчке списка — Hyundai Creta, который разошелся за первые три месяца тиражом почти в 16 тысяч экземпляров. Замкнул тройку самых продаваемых автомобилей Hyundai Solaris. В начале года реализовали более 14 тысяч.

В список самых продаваемых новых иномарок также вошли Volkswagen Polo, Renault Duster, Škoda Rapid, Renault Kaptur, KIA Sportage, Volkswagen Tiguan и Renault Sandero.

Всего в России за первые три месяца текущего года продали 295 тысяч новых иномарок.

Напомним, ранее генеральный директор компании "Рольф" Светлана Виноградова спрогнозировала дефицит подержанных машин, а также рост автомобильного рынка в России на 10-12%.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.