Эксперты посоветовали, как сэкономить на бензине

Существует несколько способов сэкономить на бензине. В частности, эксперты советуют водителям ездить на автомобиле плавно и избегать резких торможений, пишет actualnews.org.

Чтобы уменьшить расход топлива, нужно не злоупотреблять использованием кондиционера. Важно регулярно посещать автосервис и своевременно ухаживать за автомобилем.

Кроме того, по мнению экспертов, до трети бензина позволяет сэкономить использование встроенного помощника переключения передач.

Еще один вариант — установить на автомобиль газобаллонную установку: цена газа значительно ниже, чем у бензина.

21 марта правительство РФ договорилось с нефтяниками о том, что стороны продлят заморозку розничных цен на топливо еще на 3 месяца. Оно будет действовать до конца июня.