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Автоновости

Эксперты посоветовали, как сэкономить на бензине

Существует несколько способов сэкономить на бензине. В частности, эксперты советуют водителям ездить на автомобиле плавно и избегать резких торможений, пишет actualnews.org.

АЗС. Заправки. Бензин.
АЗС. Заправки. Бензин.
Анна Зайкова, altapress.ru

Чтобы уменьшить расход топлива, нужно не злоупотреблять использованием кондиционера. Важно регулярно посещать автосервис и своевременно ухаживать за автомобилем.

Кроме того, по мнению экспертов, до трети бензина позволяет сэкономить использование встроенного помощника переключения передач.

Еще один вариант — установить на автомобиль газобаллонную установку: цена газа значительно ниже, чем у бензина.

21 марта правительство РФ договорилось с нефтяниками о том, что стороны продлят заморозку розничных цен на топливо еще на 3 месяца. Оно будет действовать до конца июня.

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