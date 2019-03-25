Эксперты посоветовали, как сэкономить на бензине

Чтобы уменьшить расход топлива, нужно не злоупотреблять использованием кондиционера. Важно регулярно посещать автосервис и своевременно ухаживать за автомобилем.
Кроме того, по мнению экспертов, до трети бензина позволяет сэкономить использование встроенного помощника переключения передач.
Еще один вариант — установить на автомобиль газобаллонную установку: цена газа значительно ниже, чем у бензина.
21 марта правительство РФ договорилось с нефтяниками о том, что стороны продлят заморозку розничных цен на топливо еще на 3 месяца. Оно будет действовать до конца июня.