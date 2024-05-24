Электромобиль с тремя рядами сидений продают в Барнауле за 10 млн рублей

LiXiang Mega 2024 года выпуска продают в Барнауле за 10 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Электро автомобиль с тремя рядами продают в Барнауле за 10 млн рублей.

Li Auto Mega имеет два электродвигателя. Передняя часть имеет выходную мощность 155 кВт, а задний электродвигатель имеет пиковую мощность 245 кВт.

На полном заряде Мега может проехать до 700 км. Благодаря технологии зарядки 5C зарядная мощность этого минивэна составляет более 520 кВт. Он может зарядить 500 км пробега всего за 12 минут.

В салоне Li Auto Mega три ряда сидений, обтянутых кожей Nappa. Автомобиль оснащен четырьмя беспроводными зарядными устройствами. 17-дюймовый экран доступен для задних пассажиров. Кузов Mega имеет высокую жесткость на кручение 44 000 Н.м/градус.

Второй и третий ряд можно трансформировать в удобное место для отдыха.

Интеллектуально разработанная конфигурация салона обеспечивает оптимальное использование пространства, позволяя каждому пассажиру наслаждаться своей личной зоной.

Ранее сообщалось, что шикарный автомобиль продают в Сибири за 42 млн рублей.

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