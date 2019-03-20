Коммунальщиков заставят восстанавливать разрушенные ими новые дороги в Барнауле

За зиму порывы теплотрасс и водопроводов повредили несколько участков дорог, капитально отремонтированных в 2017 и 2018 годах. В течение весны энергетики и владельцы других сетей должны будут восстановить асфальт, рассказал altapress.ru замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.

Как будут устранять неровности

По его словам, когда снег полностью сойдет, город объедет специальная комиссия и зафиксирует все участки дорог, пострадавшие из-за экстренного ремонта коммуникацией. Такие есть на улицах Привокзальной, Островского, Профинтерна, 8 марта и многих других. В большинстве случаев вместо разрушенного асфальта там временно положили щебень.

После мониторинга комиссия выпишет ответственным за сети компаниям предписания восстановить полотно. Сделать это нужно будет под контролем чиновников и подрядчика, который ремонтировал дорогу и несет гарантию. Они будут следить, чтобы ремонт соответствовал проекту и был качественным. Владельцы сетей могут заказать эти работы у подрядчика или привлечь другую специализированную организацию.

Как «разводят» планы дорожников и владельцев сетей

В 2019 году «Сибирская генерирующая компания» и «Барнаульской водоканал» объявили о масштабных планах по перекладке сетей. Возникает вопрос: а не получится ли так, что дорогу отремонтируют, а потом ее придется ломать для замены труб?

Как объяснил Дмитрий Коровин, дорожники синхронизируют свои планы с энергетиками и собственниками других сетей (например, «Ростелекомом»): показывают им планы ремонтных кампаний за полгода до их старта, раз в месяц приглашают на свои заседания.

Постоянный диалог помогает грамотно организовать работу, говорит он. Например, когда ремонтировали ул. Космонавтов и Советской Армии, дорожники оставляли участки и несколько недель ждали, пока коммунальщики завершат свои проекты.

Планы своих ремонтных кампаний на 2019 и последующие годы владельцы сетей должны составлять с учетом планов дорожников, сказал Коровин. Если они разрушат асфальт на новых дорогах, то обязаны будут восстановить его за свой счет.