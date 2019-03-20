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20 марта -8°C

Коммунальщиков заставят восстанавливать разрушенные ими новые дороги в Барнауле

За зиму порывы теплотрасс и водопроводов повредили несколько участков дорог, капитально отремонтированных в 2017 и 2018 годах. В течение весны энергетики и владельцы других сетей должны будут восстановить асфальт, рассказал altapress.ru замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.

Порыв водопровода на проспекте Красноармейском
Порыв водопровода на проспекте Красноармейском
altapress.ru

Как будут устранять неровности

По его словам, когда снег полностью сойдет, город объедет специальная комиссия и зафиксирует все участки дорог, пострадавшие из-за экстренного ремонта коммуникацией. Такие есть на улицах Привокзальной, Островского, Профинтерна, 8 марта и многих других. В большинстве случаев вместо разрушенного асфальта там временно положили щебень.

После мониторинга комиссия выпишет ответственным за сети компаниям предписания восстановить полотно. Сделать это нужно будет под контролем чиновников и подрядчика, который ремонтировал дорогу и несет гарантию. Они будут следить, чтобы ремонт соответствовал проекту и был качественным. Владельцы сетей могут заказать эти работы у подрядчика или привлечь другую специализированную организацию.

Как «разводят» планы дорожников и владельцев сетей

В 2019 году «Сибирская генерирующая компания» и «Барнаульской водоканал» объявили о масштабных планах по перекладке сетей. Возникает вопрос: а не получится ли так, что дорогу отремонтируют, а потом ее придется ломать для замены труб?

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Как объяснил Дмитрий Коровин, дорожники синхронизируют свои планы с энергетиками и собственниками других сетей (например, «Ростелекомом»): показывают им планы ремонтных кампаний за полгода до их старта, раз в месяц приглашают на свои заседания.

Постоянный диалог помогает грамотно организовать работу, говорит он. Например, когда ремонтировали ул. Космонавтов и Советской Армии, дорожники оставляли участки и несколько недель ждали, пока коммунальщики завершат свои проекты.

Планы своих ремонтных кампаний на 2019 и последующие годы владельцы сетей должны составлять с учетом планов дорожников, сказал Коровин. Если они разрушат асфальт на новых дорогах, то обязаны будут восстановить его за свой счет.

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