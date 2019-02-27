«Это будет прорыв!»: Дугин объяснил Томенко, как будет избавлять Барнаул от коммунальных аварий

После ряда крупных аварий на сетях в Барнауле губернатор края Виктор Томенко 26 февраля провел совещание с городскими чиновниками и коммунальщиками. Он попросил собравшихся дать честную оценку ситуации. О том, что и как ему доложили — читайте в репортаже altapress.ru.

Мэр волновался , губернатор тревожился

За 20 минут до начала совещания глава администрации Барнаула Сергей Дугин уже стоял у зала заседаний. Вошел в помещение одним из первых и сел за стол. Рядом расположился его заместитель Александр Алексеенко, с другой стороны — министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев.

Спустя несколько минут вошел зампред правительства Виталий Снесарь. Выяснилось, что кто-то занял его место (ближе к губернатору). Чиновники, в том числе мэр Дугин, дружно и молча пересели — каждый на один стул дальше от места губернатора Виктора Томенко.

Журналисты ожидали, что в градоначальника полетят критические стрелы от главы региона. Этого не произошло. Томенко начал с того, что ряд резонансных аварий перечеркивает всю работу властей и энергетиков в ЖКХ. Усилий прикладывается много, а результата не видно, продолжил губернатор и добавил: «Значит, что-то делаем не так». И предложил выяснить, что же именно.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Для меня это первый зимний сезон в Барнауле. То, что я увидел — в моей жизни раньше не было. А, вы знаете, я и в Норильске жил, и в Красноярске — то есть в Сибири и в Заполярье. То, что происходит здесь, не может быть приемлемо.

Первым о ситуации докладывал Дугин. Его выступление сразу не задалось. Мэр упомянул, что в Барнауле 3128 многоэтажек. Томенко прервал его и спросил, сколько людей в них проживают. После трехсекундного молчания Дугин сказал, что нужно умножить это число на три. «Почему на три?», — удивился Томенко. «Средняя численность семьи», — пояснил свою мысль градоначальник.

Совещание в правительстве Алтайского края 26 февраля altairegion22.ru

Выручил Алексеенко: сказал, что в многоэтажных домах живут почти 500 тыс. человек.

Далее Дугин рассказал, что аварийность на сетях в Барнауле растет, примерно на 3−5% в год, а в январе 2019 года и вовсе произошло 82 порыва — на 6,5% больше, чем за тот же месяц годом ранее.

После этого Сергей Дугин рассказал, что мэрия договорилась с ресурсовиками — «Барнаульским водоканалом» и «Сибирской генерирующей компанией» (СГК) — о том, что они увеличат инвестиции в ремонт изношенных сетей. В конце выступления он даже заявил: «Мы считаем, что это будет прорыв!». Некоторые собравшиеся ехидно переглянулись.

Водоканал: подвел чугун

Директор «Барнаульского водоканала» Дмитрий Масловский сразу заметил: по его сетям аварийность выросла только потому, что организация взяла на баланс более 120 ветхих бесхозных сетей. Также он рассказал, что этой зимой в Барнауле стали ломаться чугунные задвижки (запорная арматура) на водопроводе. Именно из-за этого происходили такие масштабные аварии, как на Малахова и Профинтерна. 64 из 74 таких задвижек уже включили в план по замене.

Коммунальная авария на на улице Эмилии Алексеевой. barnaul.org

Также Масловский опроверг слова Дугина о том, что «Барнаульский водоканал» сократил вложения в инфраструктуру.

Виктор Томенко долго расспрашивал Масловского о том, сколько составляют инвестиции в сети и достаточно ли этих денег. Выяснилось, что в Барнауле ежегодно меняют около 10 км водоканальных сетей. Чтобы износ не рос, а сокращался, нужно перекладывать около 30−40 км.

В 2019 году компания выделит на ремонт и модернизацию инфраструктуры 474 млн рублей. Это на 26% больше, чем годом ранее. Из них 274 млн уйдет только на сети.

Масловский напомнил, что водоканал готовится подписать с городом концессионное соглашение. Согласно ему, в течение 10 ресурсовики вложат в развитие инфраструктуры 2,4 млрд рублей. Благодаря участию в федеральных целевых программах стороны планируют привлечь еще 1 млрд рублей.

По оценке Масловского, этого хватит для того, чтобы перекладывать по 35 км труб ежегодно и переломить тренд на увеличение износа системы. Иван Гилев отнесся к этому скептически и заметил, что даже 3,4 млрд рублей на 10 лет — это не так уж и много.

Совещание в правительстве Алтайского края 26 февраля altairegion22.ru

Тепловиков попросили выполнить десятилетку в 3 года

Директор алтайского филиала СГК Игорь Лузанов доложил: чтобы тепловые сети хотя бы не деградировали, в год надо менять по 43 км (3% от общего числа). В 2018 году удалось переложить всего 13 км.

Чтобы заменить разом все 54% теплосетей, которые отслужили свой 30-летний срок, нужно 18 млрд рублей. Таких денег, естественно, нет ни у энергетиков, ни у властей.

Всего в ближайшие 10 лет компания инвестирует в систему теплоснабжения 7,8 млрд рублей. Из них непосредственно в сети — 5,4 млрд. Это позволит заменить 132 км трубопроводов — около 10% от общей протяженности по городу. Но даже в этом случае не получится нагнать необходимый темп в 3% в год. Максимум — 2,4%.

Игорь Лузанов отметил, что большую часть работ компания проведет в ближайшие 5 лет. Министр промышленности и энергетики Виктор Климин предложил СГК «ужаться» до 3−4 лет.

Коммунальная авария на ул. Малахова 30 января. Анна Зайкова.

Ошибок не было

Виктор Томенко попросил докладчиков рассказать: можно ли быть уверенным, что инвестиции расходуются эффективно? Коммунальщики ответили, что у них есть электронные карты всех порывов за последние годы, и исходя из них они формируют планы ремонтный кампаний.

Губернатор спросил и у мэра: если бы сейчас была весна 2018 года, поменял бы он план ремонтной кампании, зная, где произойдут порывы зимой 2018−19? Ответ был отрицательный. «Мы угадали все, кроме запорной арматуры большого диаметра» — ответил Сергей Дугин.