В Барнауле станут по-новому считать цену на тепло

Барнаул, скорее всего, уже с 2020 года станет первым региональным центром России, который получит новый статус — ценовой зоны теплоснабжения. Это значит, что цену на тепло станут не по тарифу, и она возрастет. «Сибирская генерирующая компания» (СГК) в ответ обещает провести глобальный ремонт «убитых» сетей на миллиарды рублей.

По данным altapress.ru, 17 января в краевом заксобрании в течение примерно двух часов представители СГК, мэрии и краевого управления по тарифам объясняли депутатам, зачем Барнаулу хотят присвоить новый статус.

Первую в России ценовую зону теплоснабжения создали в Рубцовске, также по инициативе СГК.

Что изменится?

В первую очередь изменится порядок, по которому станут определять стоимость тепла. Вместо ежегодно тарифа будет устанавливаться так называемый предельный уровень цены — на долгосрочный период. Его закрепят в соглашении между властями и СГК.

Дороже него тепловую энергию продавать будет нельзя, а дешевле можно, поясняют в СГК.

Предельный уровень цены будет определяться по принципу «альтернативной котельной» (ее еще называют идеальной). Что это значит? Предполагается, что предельная цена — расчетная стоимость 1 Гкал, больше которой потребитель не мог бы платить, если бы построил собственную котельную, альтернативную ТЭЦ.

В СГК подчеркивают, что установление предельной цены вовсе не означает, что именно по этой цифре напрямую будут рассчитывать плату граждан за тепло. Это лишь верхняя граница, будут применяться понижающие коэффициенты.

В компании утверждают: резкого роста цены на тепло не будет. Она будет индексироваться предсказуемо — лишь на уровень официальной инфляции +2% в год. В СГК посчитали, что если бы Барнаул стал ценовой зоной теплоснабжения в 2019 году, то предельная цена 1 Гкал для «Барнаульской генерации» (ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3) составила бы 2 288,89 рубля вместо установленного сейчас тарифа 1 548,58 рублей (+ 48%). Это следует из презентации, которую СГК представила депутатам. Предельный уровень цены будет меняться поэтапно до 2028 года, и к этому сроку составит 3 251,36 рубля.

В СГК предполагают, что корректировка предельного индекса платы граждан за услуги ЖКХ при переходе на новую модель составит 31%. Это также следует из презентации. И эта цифра вызвала у ряда депутатов серьезные опасения по поводу роста платы для граждан.

При введение новой модели единая цена распространится на все котельные города. Их, помимо управляемых СГК, более десятка — например, принадлежащие ИПП «Алтай», БМК «Меланжист Алтая», «Научный городок» и т. д.

Главный вопрос, который сегодня волнует депутатов: какие гарантии может дать СГК, что рост платы граждан будет плавным и не достигнет максимального уровня цены? И насколько жестко будут прописаны обязательства компании по проведению заявленных ремонтов?

Как высчитывается предельный уровень цены?

Постановление правительства России № 1562 от декабря 2017 года определяет формулу, по которой высчитывается предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность). В ней, в частности, учитываются:

компенсация расходов теплоснабжающей компании на топливо,

возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей,

компенсация расходов на уплату налогов,

компенсация прочих расходов при производстве тепловой энергии,

создание резерва по сомнительным долгам.

Что барнаульцы получат взамен?

СГК обещает реализовать крупную инвестиционную программу стоимостью 6 млрд рублей. Основные средства из этой суммы вложат в ближайшие три года. Для сравнения: сейчас в ремонт сетей ежегодно в среднем тратят в шесть раз меньше.

Учения СГК на ул. Новгородской в Барнауле. Анна Зайкова.

По данным компании, износ тепловых сетей в Барнауле составляет 88%. В 2018 году на них произошло 1 213 аварий, их число с каждым годом растет. Износ тепловых пунктов и вовсе составляет 98%, их состояние в СГК называют удручающим.

Сегодня ремонтная программа «Барнаульской теплосетевой компании» (входит в СГК) охватывает около 2% сетей, говорилось во время визита в город главы компании Степана Солженицына.

В СГК намерены заменить 72,3 км теплосетей (объем инвестиций — 3,7 млрд рублей), в том числе установить рециркуляцию горячей воды в домах, где это не предусмотрено проектом или где оборудование для этого устарело (170 млн рублей).

Кроме того, СГК планирует вложить 500 млн рублей в реконструкцию насосного и теплообменного оборудования на 158 центральных тепловых пунктах.

Зачем создают ценовую зону теплоснабжения?

Этот механизм утвердили летом 2017 года (поправки в федеральный закон «О теплоснабжении»).

В пояснительной записке к постановлению правительства, определяющему предельный уровень цен, называются причины.

За последние 20 лет развитие централизованного теплоснабжения в России пришло в полный технологический и экономический упадок. 31% источников тепловой энергии и 68% тепловых сетей превысили срок службы. Отрасль непривлекательна для инвесторов. Наметилась негативная тенденция отказа потребителей от централизованного теплоснабжения и переход на локальные котельные. А из-за этого растут риски снижения надежности систем и повышения аварийности. Такая ситуация сложилась из-за действующей системы регулирования тарифов и отрасли в целом.

При новой модели, по идее властей, единая теплоснабжающая организация (в Барнауле это как раз СГК) перестает быть просто «единым закупщиком и поставщиком тепловой энергии, а становится центром ответственности в системе теплоснабжения». И главное — она начинает влиять на цены и получает гарантии возврата инвестиций, а значит начинает вкладывать в развитие.

«Суть метода — в предсказуемости и гарантиях для потребителей и энергетиков. Его еще сравнивают с инфраструктурной ипотекой, когда необходимые вложения инвесторы делают в течение 1−3 лет, а их возврат растянут на долгосрочный период», — пояснили в СГК.

Где и как создаются ценовые зоны теплоснабжения?

Они создаются в поселениях и городских округах, где:

утверждена единая схема теплоснабжения,

50% и более тепловой энергии вырабатывается на ТЭЦ.

По закону, местные власти должны уведомить региональное заксобрание о намерении создать ценовую зону теплоснабжения, получить на это согласие губернатора, а затем обратиться в Минэнерго России, где и принимается решение.