Стало известно, когда изменятся тарифы ОСАГО

С 9 января в России на 20% расширится тарифный коридор для ОСАГО — диапазон цен, в котором могут устанавливать стоимость полиса страховые компании. Такое решение принял регулятора страхового рынка — Центробанк, сообщают «Ведомости».

Как меняют ОСАГО

Сейчас каждая страховая компания может выбрать любую базовую ставку в диапазоне от 3432 до 4118 рублей. После 9 января границы расширятся до 2746 и 4942 рублей соответственно.

Это — первый этап либерализации ОСАГО, цель которого — установить более справедливые цены полисов для разных водителей.

Далее власти планируют отменить коэффициент мощности и территориальный коэффициент. Регулятор считает, что важнее смотреть не на машину и где она эксплуатируется, а на того, кто ей управляет.

Поэтому увеличится набор коэффициентов возраст-стаж. Пока их 4, а будет 58. То есть если сейчас по сути учитывается только два параметра — превышает ли возраст водителя 22 года и стаж 3 года или нет — то после реформы таких градаций будет больше

На сколько подорожает полис

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) подсчитали, что в 20 регионах стоимость автогражданки снизятся. Алтайского края в списке нет. В «Росгосстрахе» предполагают, что повышение тарифа затронет 26 регионов, а в 19 он может быть снижен. Алтайского края тоже нет ни в одной из этих групп.

Подобные расчеты делали и в «АльфаСтраховании». В этой компании тоже не ожидают изменений для жителей Алтайского края. «Сейчас в регионе вполне сбалансированный тариф», — отметил гендиректор компании Владимир Скворцов.

Всего же по итогам либерализации тарифы вырастут примерно для 17% наиболее «аварийных» автовладельцев, а для 83% будут снижены, заявили в РСА. Компании дают другие цифры. В «Согласии» altapress.ru cообщили, что ожидают рост для 10% клиентов и снижение для 25%. В «АльфаСтраховании» прогнозируют, что для 30−33% ответственных водителей страховка станет доступнее; для 15% - наоборот.