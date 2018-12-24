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В Барнауле повысили тарифы на горячую воду и отопление

Тарифы на горячую воду и отопление в Барнауле в 2019 году увеличатся дважды: с 1 января и с 1 июля. Это следует из решений управления края по госрегулированию цен и тарифов, опубликованных на официальном портале правовой информации.

Деньги и отопление.
Деньги и отопление.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

Сколько будем платить за отопление

Сегодня подавляющее большинство барнаульцев платят за отопление 1827,32 рублей за гигакалорию, таким тариф стал с 2 ноября. Но после Нового года он вновь немного увеличится в связи с ростом налога на добавленную стоимость (НДС).

С 1 января отопление подорожает на 1,7% (до 1858,30 за «гигу»). С 1 июля еще на 2,4%.

В дальнейшем корректировка будет происходить по старым правилам — только с 1 июля. К 1 июля 2023 года тариф составит 2180,26 рублей за гигакалорию, к уровню конца 2018 года это больше на 19,3%. Цены даны с учетом НДС.

По какой цене будем оплачивать горячую воду

В Барнауле тариф на горячую воду двухкомпонентный — он состоит из тарифов на холодную воду и подогрев. На 2019 год цены утверждены решением управления по тарифам № 541.

С 1 января 2019 года
  • Тариф на холодную воду увеличится с 22,95 до 23,34 рублей за кубометр.
  • Тариф на подогрев возрастет с 1827,32 до 1858,30 рублей за гигакалорию.
С 1 июля 2019 года
  • Тариф на холодную воду уменьшится до 20,96 за куб.
  • Тариф на подогрев составит 1902,90 рублей за гигакалорию.

Как будут считать плату за горячую воду

Напомним, что итоговый платеж за горячую воду теперь рассчитывается по трем составляющим: надо кубометры умножить на норматив на подогрев, а потом еще и на цену гигакалории.

Нормативы на подогрев в крае тоже утверждены: от 0,054 до 0,067 Гкал в зависимости от конструктивных особенностей здания. С нормативами на подогрев можно ознакомиться с решении управления края по госрегулированию цен и тарифов по нашей ссылке.

Сколько заплатим в январе 2019

И все же не забывайте, что общий счет за январь может увеличиться больше чем, на 1,7%.

  • Во-первых, потому, что до Нового года управляющие компании нередко сдают показания счетчиков немного раньше, чем обычно. А в январе — как обычно. Поэтому три-четыре декабрьских дня могут приплюсовать к январю.
  • Во-вторых, в январе люди больше льют воду и жгут электричество, так как больше недели находятся дома.
  • В-третьих, январь, как правило, холоднее, чем декабрь.
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