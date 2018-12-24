В Барнауле повысили тарифы на горячую воду и отопление

Тарифы на горячую воду и отопление в Барнауле в 2019 году увеличатся дважды: с 1 января и с 1 июля. Это следует из решений управления края по госрегулированию цен и тарифов, опубликованных на официальном портале правовой информации.

Сколько будем платить за отопление

Сегодня подавляющее большинство барнаульцев платят за отопление 1827,32 рублей за гигакалорию, таким тариф стал с 2 ноября. Но после Нового года он вновь немного увеличится в связи с ростом налога на добавленную стоимость (НДС).

С 1 января отопление подорожает на 1,7% (до 1858,30 за «гигу»). С 1 июля еще на 2,4%. В дальнейшем корректировка будет происходить по старым правилам — только с 1 июля. К 1 июля 2023 года тариф составит 2180,26 рублей за гигакалорию, к уровню конца 2018 года это больше на 19,3%. Цены даны с учетом НДС.

По какой цене будем оплачивать горячую воду

В Барнауле тариф на горячую воду двухкомпонентный — он состоит из тарифов на холодную воду и подогрев. На 2019 год цены утверждены решением управления по тарифам № 541.

С 1 января 2019 года Тариф на холодную воду увеличится с 22,95 до 23,34 рублей за кубометр.

Тариф на подогрев возрастет с 1827,32 до 1858,30 рублей за гигакалорию.

С 1 июля 2019 года Тариф на холодную воду уменьшится до 20,96 за куб.

Тариф на подогрев составит 1902,90 рублей за гигакалорию.

Как будут считать плату за горячую воду

Напомним, что итоговый платеж за горячую воду теперь рассчитывается по трем составляющим: надо кубометры умножить на норматив на подогрев, а потом еще и на цену гигакалории.

Нормативы на подогрев в крае тоже утверждены: от 0,054 до 0,067 Гкал в зависимости от конструктивных особенностей здания. С нормативами на подогрев можно ознакомиться с решении управления края по госрегулированию цен и тарифов по нашей ссылке.

Сколько заплатим в январе 2019

И все же не забывайте, что общий счет за январь может увеличиться больше чем, на 1,7%.