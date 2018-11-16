В Барнауле подорожала горячая вода

Управление Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов пересмотрело тарифы на горячую воду для барнаульских потребителей. Для большинства барнаульцев горячая вода подорожала, как это чуть раньше произошло отоплением. Решение об этом вступило в силу уже 15 ноября и действует до 31 декабря.

Кому плюс , кому минус

Рост цены на горячую воду, вероятнее всего, связан с расширением границ зоны деятельности единой теплоснабжающей организации Барнаула — «Барнаульской генерации». Как мы уже сообщали, именно этим власти края объяснили рост тарифа на отопление на 2,7% для примерно 85% жителей Барнаула, получавших тепло от ТЭЦ.

Тариф на горячую воду с 1 июля состоит из двух компонентов: на холодную воду (для горячего водоснабжения) и на подогрев воды.

Согласно решению № 152, цена первого компонента (холодная вода для ГВС) не изменилась — как и раньше, она составляет 22,95 рублей за кубометр (с учетом НДС). А вот подогрев воды подорожал с 1779,69 рублей за гигакалорию до 1827,32 рублей.

Решение касается потребителей компании «Барнаульская генерация». Ранее эта компания была поставщиком горячей воды только для тех жителей Барнаула, которые попадали в зону деятельности ТЭЦ — это около 85% населения краевого центра.

Но теперь в зону ее ответственности вошли потребители поселка Южный. Очевидно, для значительной части «южан» горячая вода, наоборот, подешевеет.

Когда начнет действовать новый тариф

Решение управления по тарифам от 14 ноября № 152 вступило в силу в день опубликования на «Официальном интернет-портале правовой информации» — то есть с 15 ноября.

В итоге за первую половину ноября плату за горячую воду барнаульцам будут начислять по одному тарифу, за вторую — по другому. Председатель ТСЖ Константин Емешин уже отметил на своей страничке в Facebook что это будет непросто.

Константин Емешин,

председатель ТСЖ «Красноармейский , 53» ( из сообщения в Facebook):

Нереально снять одномоментно показания счетчиков в середине месяца и изготовить квитанции с двумя строчками горячей воды по одному тарифу и другому.

Действует новый тариф до 31 декабря, после чего тарифы немного повысятся из-за увеличения НДС.