Власти объяснили внезапное повышение тарифа на тепло в Барнауле

Как ранее сообщал altapress.ru, в Барнауле со 2 ноября повысили тариф на тепло для «Барнаульской генерации». Решение об этом приняло управление Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов. И вот теперь ведомство официально пояснило, почему оно приняло это решение и почему повышение тарифа через четыре месяца после предыдущего повышения правомерно.

Кому повышение , кому понижение

Для начала напомним, что со 2 ноября подавляющее большинство барнаульцев будут оплачивать отопление по тарифу 1827,32 рублей.

Для клиентов компании «Барнаульская генерация» (ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3) это на 2,7% больше, чем до этого. И тариф для них повышается второй раз за год (с 1 июля он увеличился на 5,2%).

Для жителей поселка Южный и ряда других районов Барнаула, плативших за услугу «Энергетику», тариф, наоборот уменьшился: с 3092,41 до 1827,32 рублей.

Бюджет сэкономит

На единый тариф перешли более 99% жителей Барнаула, сказал Сергей Родт, врио руководителя краевого управления по тарифам. «Южане» будут платить, как и все остальные барнаульцы — по единому тарифу.

До недавнего времени многие клиенты «Энергетика» получали из городского бюджета компенсацию, теперь адресная помощь из бюджета не потребуется, добавил чиновник.

Ранее в мэрии сообщали, что на выплаты компенсации потребителям МУП «Энергетик» выплачивалось около 125 млн рублей в год.

Изменилась схема и ЕТО

Управление опубликовало и официальные комментарии. Суть их в том, что зона деятельности «Барнаульской генерации» (как единой теплоснабжающей организации) расширилась и включила в себя, в частности, территорию поселка Южный. Это изменение утверждено в схеме теплоснабжения Барнаула.

Управление по тарифам. altapress.ru

Из официальных комментариев управления края по госрегулированию цен и тарифов:

Минэнерго России утвердило 19 июня схему теплоснабжения Барнаула до 2033 года (приказ № 468). Согласно этой схеме, МУП «Энергетик» утратил статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО). Системы теплоснабжения МУП «Энергетик» вошли в зону деятельности ЕТО «Барнаульская генерация».

В связи с этим «Барнаульская генерация» обратилась в тарифное управление с предложением о пересмотре тарифов на 2018 год. И на очередном заседании правления ведомства тариф изменили.

Чаще , чем раз в год

Принятие решение о введении единого тарифа в Барнауле Сергей Родт назвал финишной позицией — о том, что это произойдет, говорилось достаточно давно.

Согласно закону «О теплоснабжении в РФ», срок действия тарифов на тепло не может быть менее чем один финансовый год (если иное не установлено федеральными законами, решениями правительства России). Последний раз тариф на тепло для «Барнаульской генерации» был увеличен на 5,2% с 1 июля.

Но Сергей Родт сослался на специальный раздел постановления правительства РФ «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения». Согласно этому документу, при изменении границ зоны деятельности единой теплоснабжающей организации в соответствии с актуализированной схемой теплоснабжения утверждается тариф для ЕТО.

Если границы зоны ЕТО изменятся еще раз, управление вправе будет еще раз обновить тариф, пояснил руководитель.

Новый тариф действует до 31 декабря 2018 года. Насколько повысится тариф с 1 января, пока неизвестно.