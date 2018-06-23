Насколько увеличатся тарифы на услуги ЖКХ в Алтайском крае с 1 июля?

1 июля начнут действовать новые тарифы на коммуналку, установленные в конце прошлого года управлением Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов. В большинстве они увеличились. Но везде по-разному. Здесь мы приводим только тарифы основных, самых крупных, поставщиков в городах региона.
Барнаул
Отопление
- "Барнаульская генерация": на 5,2%, или с 1691,03 до 1779,69 рублей за гигакалорию.
- МУП "Энергетик": на 4,05%, или с 2971,84 до 3092,41 рублей за гигакалорию.
Холодная вода
- "Барнаульский водоканал": на 0,8%, или с 22,77 до 22,95 рублей за кубометр.
- МУП "Энергетик": открытая система — на 0,86%, или с 22,77 до 24,74 рублей за кубометр.
Водоотведение
"Барнаульский водоканал": на 3,2%, или с 20,06 до 20,71 рублей за кубометр.
Горячая вода
- "Барнаульская генерация": на 4,5%, или с 132,69 до 138,63 рублей за кубометр.
- МУП "Энергетик": закрытая система — на 3,8%, или с 217 до 225,18 рублей за кубометр.
Бийск
Отопление
"Бийскэнерго": на 6,9%, или с 1455,88 до 1556,21 рублей за гигакалорию.
Горячая вода
"Бийскэнерго": на 6,5%, или с 98,28 до 104,72 рублей за кубометр.
Холодная вода
МУП Бийска "Водоканал": на 1%, или с 19,10 до 19,29 рублей за кубометр.
Водоотведение
МУП Бийска "Водоканал": на 3,9%, или с 19,67 до 20,43 рублей за кубометр.
Новоалтайск
Отопление
"Новоалтайские тепловые сети": на 5%, или с 2102,88 до 2208,51 рублей за гигакалорию.
Горячая вода
- "Новоалтайские тепловые сети", открытая система: на 4,4%, или со 157,27 до 164,45 рублей за кубометр.
- "Новоалтайские тепловые сети", закрытая система: на 5%, или с 157,11 до 165,02 рублей за кубометр.
Холодная вода
МУП "Водоканал": на 5,9%, или с 18,18 до 19,26 рублей за кубометр.
Водоотведение
МУП "Водоканал": на 3,8%, или с 22,16 до 23 рублей за кубометр.
Рубцовск
Отопление
"Рубцовский теплоэнергетический комплекс": на 3,7%, или с 1933,43 до 2005,26 рублей за гигакалорию.
Горячая вода
"Рубцовский теплоэнергетический комплекс": на 3,2%, или с 136,09 до 140,51 за кубометр.
Холодная вода
МУП "Рубцовский водоканал": с 1 июля плата останется прежней — 16,94 рублей за кубометр.
Водоотведение
МУП "Рубцовский водоканал": на 10,2%, или с 22,43 до 24,73 рублей за кубометр.
Белокуриха
Отопление
"Теплоцентраль Белокуриха": на 4,3%, или с 2556,51 до 2668,11 рублей за кубометр.
Горячая вода
"Теплоцентраль Белокуриха": на 4,5%, или с 201,46 до 210,65 рублей за кубометр.
Холодная вода
"Водоканал": на 5,3%, или с 29,43 до 30,99 рублей за кубометр
Водоотведение
"Водоканал": с 1 июля тариф останется прежним — 28,3 рубля за кубометр.
Славгород
Отопление
"АлтайТеплосервисСлавгород": на 4,2%, или с 2261,46 до 2357,4 рублей за кубометр
Холодная вода
МУП "Водоканал": на 5%, или с 26,42 до 27,73 рублей за кубометр
Водоотведение
МУП "Водоканал": с 1 июля тариф останется прежним — 29,98 рублей за кубометр.
Яровое
Услуги оказывает МУП "Яровской теплоэлектрокомплекс"
Отопление
На 4,4%, или с 1665,06 до 1738,9 рублей за гигакалорию.
Горячая вода (открытая система)
На 3,9%, или с 102,64 до 106,7 рублей за кубометр.
Холодная вода
На 12%, или с 15,16 до 16,99 рублей за кубометр.
Водоотведение
На 6,8%, или с 19,48 до 20,8 рублей за кубометр.
Заринск
Услуги ООО "Жилищно-коммунальное управление"
Отопление
С 1 июля тариф останется прежним — 593,45 рублей за гигакалорию.
Горячая вода
На 0,2%, или с 59,8 до 59,93 рублей за кубометр.
Холодная вода
На 0,7%, или с 19,45 до 19,58 рублей за кубометр.
Водоотведение
С 1 июля тариф останется прежним — 19,8 рублей за кубометр.
Тарифы в своем муниципалитете можно узнать на сайте управления по госрегулированию цен и тарифов.
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