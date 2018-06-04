Барнаульские депутаты ввели новые условия компенсаций за слишком дорогое ЖКХ

Предельно допустимый тариф в Барнауле — это не цена, по которой жильцы платят за воду и тепло. Это основа для расчета бюджетных компенсаций клиентам "дорогих" коммунальных предприятий. Таких как, например, МУП "Энергетик". Платят такие компенсации только физлицам и только по заявлению.

К примеру, год назад, то есть с 1 июля 2017 года, отопление в поселке Южный стало стоить 2971,84 рублей за гигакалорию. А вот предельно допустимый тариф, принятый депутатами БГД, на тот момент составлял 1 826,37 рублей за "гигу".

Чтобы жители Южного не платили больше, чем в других районах, разницу они могли получить из бюджета.

Для экономии бюджета

Поскольку каждый год тарифы повышаются, барнаульские депутаты ежегодно поднимают предельно допустимый тариф. Если бы они этого не делали, пришлось бы увеличить выплаты из бюджета.

1 июня на сессии БГД председатель комитета экономического развития и инвестдеятельности мэрии Павел Есипенко предложил депутатам увеличить все предельно допустимые тарифы на 6,5%.

Предельно допустимый тариф с 1 июля (в скобках предельный тариф до 1 июля) Холодное водоснабжение 26,77 рублей за кубометр (25,14 рублей)

за кубометр (25,14 рублей) Водоотведение 22,99 рублей за кубометр (21,59 рублей)

за кубометр (21,59 рублей) Горячее водоснабжение 153,60 рублей за кубометр (144,23 рублей)

за кубометр (144,23 рублей) Отопление с до 1 945,08 рублей за гигакалорию (1 826,37) Примечание: в Научном городке предельный тариф на отопление 1723,69 рублей.

Почувствуйте разницу

Тарифы, по которым жители поселка Южный будут оплачивать услуги, тоже изменятся. Отопление подорожает на 4,05% — до 3092,41 рублей, горячая вода на 3,8% — до 225,18 рублей за кубометр, холодная — на 0,86%, или до 24,74 рублей за куб.

Павел Есипенко привел пример расчета, сколько заплатят жильцы двушки в поселке Южный с учетом изменений предельного тарифа. В расчет он взял самый холодный месяц - январь.

Январь 2018 года. Без компенсации платеж за коммунальные услуги составлял 8 608 рублей, с учетом компенсации 6 248 рублей.

Январь 2019 года. Без компенсации плата за ЖКУ составит 9 015 рублей, с учетом компенсации 6 651 рублей.

Итого: увеличение в январе на 6,45%.

Большинство за

Иначе говоря, компенсация позволяет существенно снизить гражданину платеж, но увеличение все равно произойдет. По словам Павла Есипенко, в среднем по году процент увеличения у жителей Южного будет меньше.

Нельзя сказать, что это устроило всех депутатов. Коммунист Иван Карпов сказал, что предельно допустимый тариф надо увеличить не на 6,5%, как предлагает мэрия, а меньше — тогда люди получат более весомые компенсации. Не поддержали предложение мэрии и справороссы.

Но большинство народных избранников были за. Поэтому с 1 июля в Барнауле будут действовать новые условия выплаты городских компенсаций потребителям "дорогих" коммунальных предприятий.