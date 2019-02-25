Томенко: ситуация с постоянными порывами на сетях в Барнауле неприемлема

Виктор Томенко критически отозвался о ситуации в коммунальном хозяйстве Барнаула из-за частых порывов на сетях. Напомним, что утром 25 февраля произошла очередная коммунальная авария на водопроводе на пересечении Павловского тракта и улицы Новороссийской в Барнауле. Из-за этого без воды остались жилые дома и административные здания в Железнодорожном районе, а также в части Октябрьского района

Губернатор края сделал заявление по этому поводу на аппаратном совещании, пишет ТАСС.

Евгений Нечепуренко,

начальник краевого управления печати и массовых коммуникаций:

Виктор Томенко назвал ситуацию с очередной аварией в Барнауле недопустимой и неприемлемой. По словам главы региона, принимаемые меры в коммунальном хозяйстве города не принесли результатов, значит надо менять меры, тем более, что возникающие аварии сводят на нет все многомиллионные вложения в эту сферу с точки зрения доверия барнаульцев.

В связи с этим губернатор созвал на 26 февраля развернутое совещание по прохождению отопительного сезона и перспективам развития коммунального хозяйства Барнаула. На это мероприятие Виктор Томенко вызвал главу города Сергея Дугина, а также руководителей ресурсоснабжающих организаций, которые должны дать оценку происходящего и проанализировать причину аварий.

8 февраля Томенко уже проводил встречу с барнаульским мэром и министром строительства и ЖКХ Алтайского края Иваном Гилевым по поводу участившихся коммунальные аварии в краевой столице, где заявил, что эти происшествия доставляют неудобства очень большому количеству жителей Барнаула.