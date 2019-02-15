Прорыв против порывов: в водоснабжение и канализацию Барнаула вложат миллиарды

«Барнаульский водоканал» и мэрия Барнаула намерены заключить концессионное соглашение, согласно которому в течение 10 лет в сети водопровода и водоотведения вложат 2,4−3,4 млрд рублей. Это позволит сократить число порывов и других аварий. Об этом сообщил гендиректор водоканала Дмитрий Масловский.

Что известно о параметрах концессии

По словам Масловского, предприятие готово вложить в модернизацию инфраструктуры 2,4 млрд рублей до 2029 года и сделать упор на обновление сетей. Но глава администрации Барнаула Сергей Дугин попросил увеличить эту сумму до 3,4 млрд рублей. Это позволит на 30−40% снизить число повреждений на канализационных коллекторах и на четверть сократить количество аварий на водопроводах.

Найти дополнительный миллиард стороны планируют благодаря участию в федеральных целевых программах.

Дмитрий Масловский не стал называть конкретные проекты, которые компания готова планирует воплотить в жизнь, ссылаясь на то, что соглашение еще не подписано — это произойдет до конца 2019 года. Также он отметил, что концессионное соглашение не предполагает значительного повышения тарифов для горожан.

В каком состоянии сети водоканала

Износ сетей в городе составляет 57%. Масловский утверждает, что это не очень показательная цифра: около 3% сетей новые, а есть участки с износом более 90%.

Ежегодно в Барнауле меняют около 10 км водоканальных сетей. Чтобы износ не рос, а сокращался, нужно перекладывать около 30−40 км, сообщил Дмитрий Масловский. Но для этого тариф на воду нужно было бы повысить на 59%, а на водоотведение — на 70%.

По словам гендиректора водоканала, остальная инженерная инфраструктура в целом тревоги не вызывает. Все, за исключением сетей, удается своевременно модернизировать.

В 2019 году компания планирует вложить в обновление 474 млн рублей, что на 26% больше, чем годом ранее. Из них на модернизацию сетей будет направлено 274 млн рублей, порядка 200 млн — на модернизацию оборудования.

Трубы рвутся реже , но эффектно

По данным водоканала, аварий на сетях из года в год становится меньше. С 2008 года их число упало почти вдвое, с 865 до 486 (в 2018 году).

Коммунальная авария на ул. Малахова 30 января. Анна Зайкова.

Дмитрий Масловский отметил, что крупные коммунальные аварии начала 2019 года — на ул. Малахова и Профинтерна — были так заметны, потому что рвались чугунные трубы. В целом они надежнее, чем стальные, но когда ломаются, это чаще всего сопровождается обильным выходом воды на поверхность.

Дмитрий Масловский,

гендиректор «Барнаульского водоканала»:

Аварии «на чугуне» производят большой эффект в СМИ и соцсетях. Но с точки зрения аварийности чугун лучше: он более износостойкий и менее подвержен коррозии. Хотя и чугунные, и стальные сети одинаково старые. Но мы, как профессионалы, больше хотели бы заменить стальные сети.

В Барнауле около 30% труб водопровода чугунные, на них приходится 18% аварий. Больше всего стальных труб — 49%, но они «дают» 72% порывов. Остальные трубы пластиковые.

Напомним, 30 января в Барнауле на улице Малахова произошло повреждения водовода. Вода вышла наружу и затопила участок в районе пересечения Малахова и Павловского тракта. Дорогу перекрывали от Павловского тракта до Взлетной. В январе и феврале произошло еще несколько коммунальных аварий. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко даже «пожурил» за это градоначальника Сергея Дугина.