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15 февраля -11°C

Прорыв против порывов: в водоснабжение и канализацию Барнаула вложат миллиарды

«Барнаульский водоканал» и мэрия Барнаула намерены заключить концессионное соглашение, согласно которому в течение 10 лет в сети водопровода и водоотведения вложат 2,4−3,4 млрд рублей. Это позволит сократить число порывов и других аварий. Об этом сообщил гендиректор водоканала Дмитрий Масловский.

Работы водоканала. Барнаул.
Работы водоканала. Барнаул.
Олег Богданов

Что известно о параметрах концессии

По словам Масловского, предприятие готово вложить в модернизацию инфраструктуры 2,4 млрд рублей до 2029 года и сделать упор на обновление сетей. Но глава администрации Барнаула Сергей Дугин попросил увеличить эту сумму до 3,4 млрд рублей. Это позволит на 30−40% снизить число повреждений на канализационных коллекторах и на четверть сократить количество аварий на водопроводах.

Найти дополнительный миллиард стороны планируют благодаря участию в федеральных целевых программах.

Дмитрий Масловский не стал называть конкретные проекты, которые компания готова планирует воплотить в жизнь, ссылаясь на то, что соглашение еще не подписано — это произойдет до конца 2019 года. Также он отметил, что концессионное соглашение не предполагает значительного повышения тарифов для горожан.

В каком состоянии сети водоканала

Износ сетей в городе составляет 57%. Масловский утверждает, что это не очень показательная цифра: около 3% сетей новые, а есть участки с износом более 90%.

Ежегодно в Барнауле меняют около 10 км водоканальных сетей. Чтобы износ не рос, а сокращался, нужно перекладывать около 30−40 км, сообщил Дмитрий Масловский. Но для этого тариф на воду нужно было бы повысить на 59%, а на водоотведение — на 70%.

По словам гендиректора водоканала, остальная инженерная инфраструктура в целом тревоги не вызывает. Все, за исключением сетей, удается своевременно модернизировать.

В 2019 году компания планирует вложить в обновление 474 млн рублей, что на 26% больше, чем годом ранее. Из них на модернизацию сетей будет направлено 274 млн рублей, порядка 200 млн — на модернизацию оборудования.

Трубы рвутся реже, но эффектно

По данным водоканала, аварий на сетях из года в год становится меньше. С 2008 года их число упало почти вдвое, с 865 до 486 (в 2018 году).

Коммунальная авария на ул. Малахова 30 января.
Коммунальная авария на ул. Малахова 30 января.
Анна Зайкова.

Дмитрий Масловский отметил, что крупные коммунальные аварии начала 2019 года — на ул. Малахова и Профинтерна — были так заметны, потому что рвались чугунные трубы. В целом они надежнее, чем стальные, но когда ломаются, это чаще всего сопровождается обильным выходом воды на поверхность.

Дмитрий Масловский,
гендиректор «Барнаульского водоканала»:

Аварии «на чугуне» производят большой эффект в СМИ и соцсетях. Но с точки зрения аварийности чугун лучше: он более износостойкий и менее подвержен коррозии. Хотя и чугунные, и стальные сети одинаково старые. Но мы, как профессионалы, больше хотели бы заменить стальные сети.

В Барнауле около 30% труб водопровода чугунные, на них приходится 18% аварий. Больше всего стальных труб — 49%, но они «дают» 72% порывов. Остальные трубы пластиковые.

Напомним, 30 января в Барнауле на улице Малахова произошло повреждения водовода. Вода вышла наружу и затопила участок в районе пересечения Малахова и Павловского тракта. Дорогу перекрывали от Павловского тракта до Взлетной. В январе и феврале произошло еще несколько коммунальных аварий. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко даже «пожурил» за это градоначальника Сергея Дугина.

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