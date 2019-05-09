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Автоновости

Эпичный полет. В Бийске мотоциклист попал в ДТП

В Бийске мотоциклист врезался в автомобиль и перелетел через крышу. Эпичный полет снятый на камеру видеонаблюдения разместил «Инцидент Бийск» в ВК.

ДТП в Бийске.
ДТП в Бийске.
vk.com/incident_22

На кадрах видно, что мотоциклист, не сбавляя скорости приближался к перекрестку, через который довольно медленно проезжал легковой автомобиль. От удара он вылетел «из седла», перекувырнулся через голову и приземлился рядом на дорогу. Судя по тому, что бийчанин сразу попытался встать, он не получил очень серьезных травм.

Напомним, что накануне в Новосибирске произошло смертельное ДТП: в припаркованные на обочине моста автомобили врезался внедорожник. Мужчина, который прицеплял трос к авто, погиб. Травмы разной степени тяжести получили еще три человека.

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