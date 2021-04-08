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Автоновости

Еще несколько участков дорог подтопило в Алтайском крае

На автодорогах в Солонешенском и Усть-Пристанском районах нет проезда из-за резкого подъема уровня воды в реке Ануй и Озернуха, предупредили в минтрасе Алтайского края.

Нет проезда.
Нет проезда.
Госавтоинспекция Алтайского края

Вода подтопила дорогу Калининский — Сибирячиха — Александровка в Солонешенском районе и подъезд к селу Нижнеозерное в Усть-Пристанском.

Водителей просят ехать объездным путем.

Подтопленная дорога.
Подтопленная дорога.
mintrans22.ru

Также закрыта дорога Алейск — Безголосово — а/д К-13. Альтернативный проезд до села Безголосово есть по трассе К-13 Алейск — Петропавловское — Смоленское.

В районе моста через реку Землянка в Краснощеково по решению администрации района временно ограничили движение на участке дороги по ул. Ленина пересечение с ул. Калинина, добавили в краевой ГИБДД. Можно объехать по ул. Садовой.

Там идут работы по укреплению и отсыпке участка дороги. На месте подтопления работают сотрудники Госавтоинспекции и Алтайавтодора.

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