Еще несколько участков дорог подтопило в Алтайском крае

Вода подтопила дорогу Калининский — Сибирячиха — Александровка в Солонешенском районе и подъезд к селу Нижнеозерное в Усть-Пристанском.
Водителей просят ехать объездным путем.
Также закрыта дорога Алейск — Безголосово — а/д К-13. Альтернативный проезд до села Безголосово есть по трассе К-13 Алейск — Петропавловское — Смоленское.
В районе моста через реку Землянка в Краснощеково по решению администрации района временно ограничили движение на участке дороги по ул. Ленина пересечение с ул. Калинина, добавили в краевой ГИБДД. Можно объехать по ул. Садовой.
Там идут работы по укреплению и отсыпке участка дороги. На месте подтопления работают сотрудники Госавтоинспекции и Алтайавтодора.