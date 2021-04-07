В Алтайском крае паводковыми водами затопило мост

Вода резко поднялась до уровня моста. На месте установили запрещающие проезд знаки.
Машины отправляют по альтернативному проезду до села Безголосово через трассу К-13 Алейск — Петропавловское — Смоленское.
Паводковая обстановка по дорогам региона находится на контроле краевых властей.
По данным МЧС, 7−9 апреля ожидается вскрытие реки Чарыш с вероятным образованием заторов льда, продолжится подъем уровней воды до опасных отметок на постах Карпово-2 (опасная отметка 375 см над нулем поста), Белоглазово (опасная отметка 520 см), СВХ Чарышский (опасная отметка 530 см).
Ранее altapress.ru писал, как начинается паводок и где уже есть подтопления.