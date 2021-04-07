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Жизнь

В Алтайском крае паводковыми водами затопило мост

В Алтайском крае перекрыли проезд по мосту на дороге Алейск — Безголосово — а/д К-13, предупреждают в краевом минтрансе.

Паводок на Алтае 2021.
Паводок на Алтае 2021.
22.mchs.gov.ru

Вода резко поднялась до уровня моста. На месте установили запрещающие проезд знаки.

Машины отправляют по альтернативному проезду до села Безголосово через трассу К-13 Алейск — Петропавловское — Смоленское.

Паводковая обстановка по дорогам региона находится на контроле краевых властей.

По данным МЧС, 7−9 апреля ожидается вскрытие реки Чарыш с вероятным образованием заторов льда, продолжится подъем уровней воды до опасных отметок на постах Карпово-2 (опасная отметка 375 см над нулем поста), Белоглазово (опасная отметка 520 см), СВХ Чарышский (опасная отметка 530 см).

Ранее altapress.ru писал, как начинается паводок и где уже есть подтопления.

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