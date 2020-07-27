Еще одна алтайская трасса стала федеральной

Автомобильная трасса Барнаул — Павловск — граница с Казахстаном включена в перечень автодорог федерального значения. Такое решение 26 июля приняло правительство России, пишет ТАСС.

Идею получить федеральный статус вынашивал еще прежний губернатор Алтайского края Александр Карлин. Логика его действий была понятна — федеральные автодороги должны содержаться за счет федерального бюджета. В дорожном фонде Алтайского края не хватает средств на содержание всех трасс, зато по протяженности федеральных, региональных и муниципальных дорог (54,3 тыс. км) наш регион занимает первое место.

Однако федералы отказались сразу наделять еще одну алтайскую трассу более высоким статусом, требуя сначала привести ее в нормативное состояние. Алтайскому краю пришлось заняться ремонтом, который растянулся на несколько лет.

И вот теперь автодорога от Барнаула через Павловск и до Кулунды становится федеральной. Включение в перечень позволит повысить качество содержание дороги, улучшить дорожное покрытие и при необходимости проводить ремонт.

Напомним: в Алтайском крае до этого лишь две дороги имели федеральный статус — Чуйский тракт (Р-256) и Барнаул — Рубцовск — граница с Казахстаном (А-322).