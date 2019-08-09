Почему паркинги в Барнауле стоят полупустыми, когда дворы забиты машинами

В Барнауле припарковать автомобиль у дома стало совсем сложно. Парадоксально то, что при этом различные наземные и подземные паркинги вблизи новостроек чаще всего пустуют. Altapress.ru выяснил, почему так происходит и как можно решить эту проблему.

Паркуйся , если сможешь

В Барнауле большинство парковок находится во дворах жилых домов. И если где-нибудь на окраине водитель с трудом, но может найти место для своей машины, то припарковать автомобиль в центре города зачастую невозможно. На поиски уйдет немало времени и нервов.

Некоторые эксперты утверждают, что во времена СССР, когда число автовладельцев было небольшим, строители практически не думали о парковках. Сегодня жители старых домов вынуждены оставлять машины на улице под окнами или покупать гараж. Локальные парковки в таких районах чаще всего переполнены.

Большинству автомобилистов приходится парковать машины зачастую на тротуарах и газонах, нарушая все законы и правила. Штрафы никого не пугают, да их никто и не выписывает.

Парковка на тротуарах в Барнауле. Андрей Никитин

Андрей Суртаев, генеральный директор проектной компании «Архигрупп», уверен, что проблема не сколько в менталитете местных жителей, сколько в отсутствии серьезной законодательной базы. По его словам, нарушителей наказывают не так часто.

«Во всем мире давно уже решили проблему с парковкой. В той же Европе можно оставить автомобиль только там, где разрешено. У нас же, к сожалению, совсем не так — бросают машины где придется. И никакие запреты и законы не работают, кругом неразбериха», — отмечает Суртаев.

Он добавляет, что проблема с парковкой актуальна для всех районов города. Не важно, старые это дома или новостройки. В дорожном комитете также признали, что в связи с ростом числа автомобилей в Барнауле не хватает парковочных мест. Но это всего лишь констатация факта. А действия?

Красноармейский проспект. Пробка. Анна Зайкова , altapress.ru.

Город для машин , а не для людей

Вопрос строительства парковок отражен в документе «Нормативы градостроительного проектирования Алтайского края» от 2015 года. Андрей Суртаев сообщил, что он вызывает вопросы у многих экспертов.

«Мы уже несколько раз пытались разобраться в этом документе, подключали рабочие группы. Неоднократно говорили, что нужно упростить расчет парковок, он слишком сложный. Там столько нюансов, что любой застройщик при желании сможет смухлевать. По нормативам должно быть большое число открытых парковок, это приводит к тому, что в городе невозможно передвигаться без машины», — сказал Суртаев.

В итоге в новостройках появляются целые поля для открытых парковок. Это не очень удобно и выглядит некрасиво. Андрей Суртаев считает, что в идеале все парковки должны быть подземными, чтобы на улицах было комфортно не только автомобилистам, но и пешеходам.

По информации властей, решение о размещении парковок на открытых наземных или подземных стоянках принимает застройщик вместе с проектной организацией, исходя из размеров отведенного земельного участка и конкретной градостроительной ситуации. А расчет числа парковочных мест зависит от числа квартир и жителей дома.

Сергей Фефелов,

заместитель директора компании «Вотэтодом»:

Администрация старается утвердить новые нормативы. Порой доходит до того, что на каждую квартиру должно быть по одному парковочному месту. Думаю, что в идеале каждый застройщик должен сам определять, что строить. Ему решать, продаст он жилье без парковок или нет. Условия разные: бывает, рядом есть остановки, гаражный кооператив или жилье строят возле вокзала. Всех пытаются подвести под одни рамки, но это нереально.

Строят , но не покупают

Некоторые эксперты не сомневаются в необходимости строительства дополнительных парковок в краевой столице. Число автомобилей постоянно растет, в наши дни во многих семьях по две-три машины. Однако появление новых паркингов порой приносит застройщикам убытки. Барнаульцы зачастую готовы купить новое жилье, а вот тратить средства на место на парковке могут или хотят далеко не все.

Жилой квартал. Новостройки. Парковки. Анна Зайкова , altapress.ru.

По словам Сергея Фефелова, для удобства автомобилистов масштабные паркинги появляются в городе все чаще. Один из примеров — жилой комплекс «Столичный», который возводят на территории бывшего молзавода «Лакт». Это один из самых больших домов города, общая площадь его квартир — более 46 тысяч кв. м.

«В общей сложности там будет около 700 парковочных мест. Более 500 машин смогут разместиться в трехуровневом теплом подземном паркинге с лифтовым доступом. А еще 200 — снаружи, на земле. Можно с уверенностью сказать, что мест хватит всем, учитывая, что в доме будет чуть более 600 квартир», — сообщил Сергей Фефелов.

В мэрии сообщили, что с 2006 по 2019 год в Барнауле ввели в эксплуатацию 167 надземных и подземных стоянок для автомобилей, в том числе 109 встроенно-пристроенных к многоквартирным жилым домам. Наиболее крупные многоярусные гаражи-стоянки для автомобилей сейчас строят по следующим адресам: ул. Взлетная, 113, ул. Сергея Семенова, 10, проезд Северный Власихинский, 53, 57, 59.

Серьезная проблема в том, что иногда строительство парковок не окупается. Люди не стремятся приобретать места и оставляют машины где придется. «У нас пока, к сожалению, нет цивилизованного рынка размещения автомобилей. Каждый раз мы стараемся ориентироваться на логику конечного покупателя. Если не угадаем, то просто сами себя накажем рублем — люди не купят ни квартиру, ни парковку», — комментирует Сергей Фефелов.

Андрей Суртаев добавил, что автовладельцы не покупают места в подземных паркингах даже за 300 тысяч рублей. Застройщики не могут распродать их годами и все чаще задумываются над тем, нужно ли их строить.

«У нас, например, есть дом, где за два года из 50 мест продали только шесть. Причем он находится в центре, где невозможно найти место для машины. Что уж говорить о других районах», — сказал он.

Идеи и предложения

Эксперты отмечают, что существует несколько путей решения проблемы с парковками. Например, можно просто увеличить число стоянок. Однако тогда город будет с каждым годом разрастаться еще сильнее и окажется не приспособлен для пешеходов. Другой вариант — развивать общественный транспорт или делать подземные паркинги.

Парковка. Машины. Анна Зайкова , altapress.ru.

«В Европе прошел бум автомобилизации, сейчас там активно борются с машинами. Инфраструктуру выстраивают в пользу пешеходов и велосипедистов. Вот смотрите: человек приехал на машине на работу, в течение восьми часов она стоит просто так. Также она стоит, когда авто припарковано у дома. Люди неправильно распоряжаются общественным пространством, создают дискомфорт для окружающих», — говорит Сергей Фефелов.

Андрей Суртаев считает, что важно правильно мотивировать людей и сделать так, чтобы они покупали парковочные места.

«Можно в несколько раз поднять транспортный налог, а собственников парковок освободить от него. Например, если у тебя есть гараж — не платишь, а если нет — то уж извини, будь добр заплатить. В таком случае люди начнут покупать места на парковках, которые окупятся за четыре-пять лет», — сказал Суртаев.

Кроме того, эксперты заявили, что важно правильно организовывать парковочные места. И делать так, чтобы со временем все жители Барнаула оставляли свой личный транспорт лишь там, где это разрешено.