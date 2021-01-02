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Автоновости

Это не розыгрыш. В России с 1 апреля изменят правила практической части экзамена на права

Практическую часть экзаменов на водительские права с 1 апреля этого года будут сдавать по-новому, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Автодром автошколы «БИП».
Автодром автошколы «БИП».
архив автошколы «БИП»

Нововведения коснутся практической части экзамена. Из него исключат «площадку» для кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов.

В МВД пояснили, что многие автошколы натаскивают обучающихся на определенные упражнения, а водителей надо готовить в реальных дорожных условиях.

Также изменится система оценки: например, за разговор по телефону за рулем или не пристегнутый ремень экзамен могут остановить. Всего кандидат в водители может получить не более пяти штрафных баллов. Все ошибки будут разделены на категории, за которые даются по одному, два или три штрафных балла.

Кроме того, с 1 апреля водительские права смогут получить лица, которые достигли возраста в 16 лет, но только при письменном согласии родителей или законных представителей.

Основная цель нового регламента экзамена для получения прав заключается в том, чтобы сделать его объективным и приближенным к реальной ситуации, цитирует РИА Новости замначальника ГУОБДД МВД России Николая Шеюхина.

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