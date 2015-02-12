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Автоновости

«Это не закончится никогда»: Барнаул весь день стоит в бесконечных пробках

12 февраля, как и накануне, в Барнауле утренние пробки растягиваются на весь день. В городе происходят многочисленные ДТП, из-за которых образуются заторы. Водители жалуются на наледь на дорогах.

Пробки в Барнауле 12 февраля.
Пробки в Барнауле 12 февраля.
Скриншот 2GIS

По данным 2GIS, в 16 часов пробки составляют 7 баллов. Самая напряженная ситуация в центре — на пр. Строителей при движении к Павловскому тракту. Многокилометровая пробка также на ул. Кутузова и шоссе Ленточный бор.

«Гололёд и снег на дорогах — главная причина транспортного коллапса», — пишут автомобилисты в группе Barnaul22.

Судя по комментариям барнаульцев, ежедневные пробки, растягивающиеся на целый день, уже прилично вымотали как водителей, так и пассажиров общественного транспорта. «Кажется, это не закончится никогда», — в отчаянии пишут горожане.

Мэрия же сообщает, что 12 февраля на уборке дорог от снега задействованы 78 единиц техники.

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