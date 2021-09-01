Ежегодные расходы на личный автомобиль подсчитал эксперт

Владение личным автомобилем в среднем обойдется примерно в 300 тыс. рублей только в первый год, рассказал « Прайму » руководитель отдела продаж одного из подразделений компании «АВИЛОН» Павел Червяков.

Юрий Никулин — большой любитель автомобилей и собак, 1976 год.

В первый год необходимо купить зимнюю резину и допоборудование, выплатить налог, оформить страховку и так далее, не стоит забывать и про бензин.

В дальнейшем расходы немного сократятся — например, покупка зимней резины каждый сезон не нужна.

Однако за счет прочих трат стоимость владения автомобилем составит около 200−250 тыс. рублей в год — при ежегодном пробеге около 20−25 тыс. километров.

«Эта оценка, в основном, касается автомобилей премиальной категории. У других машин стоимость владения будет отличаться, но не очень значительно, так как основные параметры — расход топлива, цена техобслуживания — сопоставимы», — отметил Червяков.

Стоимость полиса ОСАГО — от 3,5 до 15−17 тыс. рублей, а допоборудование — коврики, брызговики, защита картера — 150 тысяч для авто премиум-класса.

Плановое техобслуживание, например, на Volvo, стоит 25−27 тыс. рублей в год или каждые 20 тыс. километров пробега.

При среднем расходе топлива порядка 10 литров на 100 километров, если цена бензина АИ 95 около 50 рублей, каждая сотня потребует 500 рублей.

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